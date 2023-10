30 jours/30 équipes : Boston Celtics

À quelques jours du début de la saison régulière, Basket USA approche de la fin de sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, on conclut avec les Celtics, qui ont bouclé leur dernière campagne en finale de conférence, battus par le Heat au terme d’une saison étrange, marquée par la suspension d’Ime Udoka à quelques jours de la reprise, la promotion de Joe Mazzulla comme « head coach » et le sentiment que le groupe avait perdu ses repères.

Alors qu’ils sortaient pourtant d’une finale (perdue) face aux Warriors et qu’ils avaient toutes les armes pour décrocher une 18e bannière de champion, les Celtics ont été secoués par la mise à l’écart surprise de leur entraîneur, Joe Mazzulla se retrouvant dans une situation très délicate. Au dernier moment, avec un staff appauvri (Will Hardy avait été nommé à la tête du Jazz, Damon Stoudamire est parti en cours de saison…) et globalement fidèle à Ime Udoka, il a affiché toute son inexpérience, finalement logique, en playoffs.

Plus de variété, moins de densité

La première mission pour Brad Stevens, le président de Boston, a donc été de renforcer son « coaching staff », et il l’a bien fait avec le recrutement de Charles Lee, ancien assistant de Mike Budenholzer que tout le monde voit comme un « head coach » en puissance, et Sam Cassell, un ancien joueur dont le profil manquait justement.

Mais le cerveau du Massachusetts ne s’est pas contenté de retouches dans son encadrement, car il a continué de secouer en profondeur son effectif, récupérant d’abord Kristaps Porzingis, quitte à sacrifier Marcus Smart, pourtant considéré comme l’âme de cette équipe. Avant de mettre la main sur Jrue Holiday en lâchant cette fois Robert Williams III et Malcolm Brogdon, 6e homme de l’année en titre en colère contre le club depuis qu’il avait failli faire ses valises dans le cadre de l’arrivée de Kristaps Porzingis.

Jaylen Brown prolongé avec le plus gros contrat de l’histoire, il a fallu laisser filer Grant Williams et ça fait donc quatre joueurs clés de la rotation qui sont partis, avec seulement deux arrivées majeures.

Sur le papier, les Celtics ont donc perdu en densité, notamment dans le secteur intérieur où le fragile Kristaps Porzingis et le vieillissant Al Horford vont devoir éviter les problèmes physiques. Néanmoins, les arrivées multiplient par contre les options offensives, les qualités de shooteur du Letton pouvant libérer Jaylen Brown et Jayson Tatum, et éviter d’être trop dépendant de l’adresse à 3-points, comme lors des derniers playoffs.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Kristaps Porzingis (Wizards), Jrue Holiday (Bucks), Oshae Brissett (Pacers), Sviatoslav Mykhailiuk (Hornets), Dalano Banton (Raptors), Jordan Walsh

Départs : Marcus Smart (Grizzlies), Robert Williams III (Blazers), Malcolm Brogdon (Blazers), Grant Williams (Mavericks), Danilo Gallinari (Wizards), Mike Muscala (Wizards)

LE JOUEUR À SUIVRE : KRISTAPS PORZINGIS

Le pari de Brad Stevens dépend de la santé de Kristaps Porzingis, qui sera la clé de voûte de Boston. Avec ses qualités de contreur, le Letton peut être une arme massive en deuxième rideau, avec les Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown et Jayson Tatum pour mettre la pression sur les adversaires en première ligne.

En attaque, ses qualités de shooteur, ainsi que sa verticalité, font de lui un profil capable de faire sauter les défenses adverses, et de permettre à Jaylen Brown et Jayson Tatum de profiter de davantage d’options car les adversaires ne pourront plus vraiment anticiper les mouvements du poseur d’écran…

Auteur sans doute de sa meilleure saison en carrière l’an passé aux Wizards, dans l’anonymat d’une équipe très moyenne (23.2 points et 8.4 rebonds de moyenne, à 50% de réussite au tir dont 39% à 3-points), KP peut réellement faire passer un cap aux Celtics, et surtout amener de la variété et de l’imprévisibilité à leur jeu.

La question, c’est de savoir s’il pourra tenir le choc physiquement pendant toute la saison régulière, et les playoffs, alors qu’il va être particulièrement sollicité dans ce rôle de principale rotation intérieure ?

Moyenne d’âge : 27.2 ans

Masse salariale : 185.3 millions de dollars (9e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Pour sa deuxième saison, avec un « training camp » plein pour travailler, Joe Mazzulla parvient à remettre en place une grosse identité défensive, la doublette Jrue Holiday – Derrick White menant la charge de ce côté du terrain.

Mais tout le groupe est au diapason, alors que les qualités de Kristaps Porzingis offrent des boulevards à Jaylen Brown et Jayson Tatum, et que l’attaque de Boston devient injouable. Le Letton joue également parfaitement son rôle d’intimidateur sous le cercle, bien aidé par un premier rideau qui n’a pas d’équivalent en NBA.

Les Celtics dominent donc la saison régulière et se présentent donc en playoffs avec l’avantage du terrain jusqu’au bout, ce dont ils profitent pour décrocher le 18e titre de leur histoire. Et trôner de nouveau seuls au sommet de la hiérarchie de la Grande Ligue, en laissant les Lakers à 17 titres…

LE PIRE SCÉNARIO

Malheureusement, la fragilité physique de Kristaps Porzingis refait très vite surface, surtout qu’il est très sollicité alors qu’il est amené à poser beaucoup d’écrans et à contester énormément de tirs près du cercle.

Abonné à l’infirmerie, le Letton laisse ainsi Al Horford très souvent très seul dans la raquette, et les Celtics toussotent en croisant les doigts pour être en forme pour les joutes de fin de saison. Sauf que le miracle n’arrive pas et, sans un Kristaps Porzingis à 100%, ce groupe n’est pas au niveau des autres prétendants au titre, surtout avec un Joe Mazzulla qui n’a toujours pas la carrure d’un « head coach » et d’un duo Jaylen Brown – Jayson Tatum qui reprend ses mauvaises habitudes et s’isole du reste de l’équipe.

Sortis sans gloire en playoffs, les Celtics doivent en plus faire des choix financiers pour leur futur, avec la prolongation à venir de Jayson Tatum et un Jrue Holiday qui devient également « free agent »…

