30 jours/30 équipes : Denver Nuggets

À quelques jours du début de la saison régulière, Basket USA approche de la fin de sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, place aux Nuggets qui vont découvrir un nouveau rôle cette saison, celui de « chassé ». Outsider depuis plusieurs saisons, Denver a décroché le premier titre de son histoire. Un titre de champion NBA qui ne souffre d’aucune contestation puisque les coéquipiers de Nikola Jokic n’ont perdu que quatre matches en playoffs, et ils ont obligé les gros bras à se renforcer sérieusement. Comme les Bucks avec Damian Lillard, les Suns avec Bradley Beal ou encore les Celtics avec Jrue Holiday et Kristaps Porzingis.

Les Nuggets sont l’équipe à battre, et sur le papier, ils vont défendre leur titre avec un effectif quelque peu affaibli. Couteau-suisse de l’équipe et révélation de la saison, Bruce Brown a craqué pour les dizaines de millions de dollars des Pacers. Autre départ, celui de Jeff Green, l’inusable soldat. Ces deux-là avaient les 6e et 7e temps de jeu de l’équipe en playoffs. On serait même tenté d’ajouter la perte de Vlatko Cancar, gravement touché au genou cet été. Même s’il n’avait pas joué en playoffs, il a largement le niveau pour intégrer la rotation en saison régulière.

La jeunesse promue

À Denver, comme chez les Spurs il y a quelques années, on a décidé de s’appuyer sur la même ossature, et promouvoir les jeunes.

Révélation des playoffs, Christian Braun va prend du galon dans le jeu, Peyton Watson est attendu pour endosser une partie des responsabilités de Bruce Brown et Zeka Nnaji a la possibilité de reprendre le rôle de Jeff Green.

Les dirigeants avaient activé sa clause il y a un an, et c’était une marque de confiance. Du côté des rookies, Julian Strawther réalise une belle présaison, et son adresse extérieure peut faire du bien. Seul « free agent » recruté, Justin Holiday est un pro aguerri, et sa polyvalence sur les postes 2-3 sera intéressante des deux côtés du terrain. Le type même de recrue qui va se fondre dans le moule. Enfin, il ne faut pas oublier l’apport de Reggie Jackson. Transparent sur la fin de saison, après son arrivée de Los Angeles, il a été prolongé et on imagine que Mike Malone compte sur lui au relais de Jamal Murray.

Au final, les Nuggets ont trois atouts non négligeables : l’expérience, les automatismes et la continuité. Il sera utile en saison régulière de faire souffler les stars de l’équipe, même si Mike Malone en demandera davantage à ses cadres pour compenser le départ de Bruce Brown. Mais une fois en playoffs, le noyau de 7-8 joueurs sera toujours aussi difficile à manoeuvrer. Surtout si Jamal Murray et Aaron Gordon conservent leur niveau All-Star, et que Michael Porter Jr. se met au niveau de ses camarades. Quant à Nikola Jokic, il est le meilleur joueur au monde depuis trois ans, et MVP ou pas, on peut compter sur lui pour rendre les autres meilleurs.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Justin Holiday (Mavericks), Jalen Pickett et Julian Strawther (rookies)

Départs : Bruce Brown (Pacers), Thomas Bryant (Heat), Jack White (Thunder), Jeff Green (Rockets)

LE JOUEUR À SUIVRE : MICHAEL PORTER JR

Il n’a rien demandé mais Michael Porter Jr. s’est retrouvé au centre d’une petite polémique cette semaine. C’est à la suite des déclarations de son GM, Calvin Booth, qui a justifié le départ de Bones Hyland par cette déclaration un peu trop franche : « Je savais qu’on ne pouvait pas avoir deux joueurs incapables de défendre, et qu’on ne pouvait pas avoir deux jeunes et qui pensaient d’abord à eux. Mike (Michael Porter Jr.) touche 30 millions de dollars. C’est l’un des meilleurs shooteurs NBA. Donc, Bones, il n’y a pas de place pour toi ici ».

En deux phrases, que son GM ne pensait clairement pas sortir in extenso, Michael Porter Jr. est donc résumé à un joueur perso qui ne défend pas ! Depuis, Calvin Booth a tenté de se rattraper mais on imagine que Michael Porter Jr. a moyennement apprécié cette sortie. Certes, le jeune ailier en a vu d’autres, mais ce serait effectivement essentiel qu’il se mette à défendre et à lever la tête, et qu’il passe un cap dans son influence sur le jeu.

En playoffs, il a déçu, notamment en finale malgré la victoire finale des Nuggets. Signé au maximum il y a deux ans, il n’a pas justifié ce salaire de « 30 millions de dollars » la saison passée et comme il est sous contrat jusqu’en 2027, c’est le moment de prouver qu’il est un joueur indispensable.

Moyenne d’âge : 26.6 ans

Masse salariale : 191.9 millions de dollars (6e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

C’est la force des équipes construites sur la Draft, avec le même coach à sa tête, et dont le noyau joue ensemble depuis plusieurs années. Sans réellement forcer, les Nuggets se positionnent rapidement dans le trio de tête avec un cinq de départ sans équivalent en NBA (+13.1 de différentiel sur 100 possessions en 2022/23).

Ce quintet joue les yeux fermés, et en attaque comme en défense, on retrouve les Nuggets des playoffs avec de la dureté en défense, et de la créativité en attaque. Nikola Jokic est sur les bases d’un 3e trophée de MVP en quatre ans, et Jamal Murray l’accompagne au All-Star Game.

Plus réguliers que les Suns et les Lakers, les Nuggets terminent numéros 1 de la saison régulière, et on les retrouve en finale pour tenter un « back-to-back » qui n’a pas été réalisé depuis les Warriors.

LE PIRE SCÉNARIO

Un seul être vous manque… Même si l’attaque fonctionne toujours et que Nikola Jokic s’amuse des défenses, l’absence de Bruce Brown pèse. Comme Michael Porter Jr. n’est toujours pas décidé à fléchir sur ses jambes, il y a quelques brèches en défense, et la « second unit » manque de punch et d’un energizer.

C’est d’autant plus visible face aux Lakers ou même les Warriors. Les jeunes Watson et Braun ont du mal à confirmer les espoirs placés en eux, et les Nuggets n’ont aucune marge sur la concurrence.

Sans oublier le relâchement mental, presque normal, après la conquête du titre. C’est tout un ensemble de petits éléments qui empêchent les Nuggets, comme les Bucks en 2022, d’aller chercher un second titre de suite. Reste à savoir si les dirigeants des Nuggets, contrairement à ceux des Bucks, maintiendront leur confiance dans ce groupe jusqu’au bout, où s’ils effectueront un échange important en février ou en juillet.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – Spurs 13 – Rockets 12 – Jazz 11 – Pelicans 10 – Thunder 9 – Wolves 8 – Mavericks 7 – Kings 6 – Grizzlies 5 – LA Clippers 4 – Warriors 3 – Suns 2 – Lakers 1 – Nuggets