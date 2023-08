Bilan estival – Les Lakers et l’inévitable course contre la montre

Alors qu’il ne reste désormais plus grand monde sur le marché des free agents et que les effectifs, sauf chamboulement via les trades attendus de Damian Lillard et James Harden, sont quasiment bouclés, c’est l’heure de faire un premier bilan estival pour les 30 franchises de la NBA. Après Detroit, Houston, San Antonio, Charlotte, Portland, puis Orlando, Washington, et enfin Indiana , Utah, Dallas, Chicago, Oklahoma City, Toronto , Minnesota et Atlanta, il est temps de décrypter les mythiques Lakers.

La saison 2022/2023 des Lakers est à l’image de la franchise, aussi fantastique qu’irrégulière. Avec un début de saison très loin des prétentions de l’effectif (2 victoires pour 10 défaites), Rob Pelinka a réussi à inverser la tendance avec un chamboulement important à la “trade deadline” de février. Ce remaniement va conduire les nouveaux Lakers jusqu’en finale de conférence, avant de s’incliner face aux futurs champions de Denver.

Une fin de saison en boulet de canon qui a donné de l’espoir et des ambitions à tout le monde. Résultat, la direction a mis la main au portefeuille et semble se féliciter de son recrutement estival.

SAISON 2022/23

43 victoires – 39 défaites (14e)

19e attaque : 113.9 points inscrits sur 100 possessions

12e défense : 113.2 points encaissés sur 100 possessions

ARRIVÉES/DÉPARTS

Arrivées : Jaxson Hayes, Taurean Prince, Cam Reddish, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino (17e choix), Maxwell Lewis (40e choix)

Départs : Mo Bamba, Malik Beasley, Troy Brown Jr., Shaquille Harrison, Dennis Schroder, Lonnie Walker, Wenyen Gabriel, Scotty Pippen Jr., Tristan Thompson

EFFECTIF 2023/24

Meneurs : D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, D’Moi Hodge

Arrières/Ailiers : Austin Reeves, Max Christie, LeBron James, Taurean Prince, Cam Reddish, Maxwell Lewis, Jarred Vanderbilt

Intérieurs : Anthony Davis, Rui Hachimura, Wenyen Gabriel, Alex Fudge, Jaxson Hayes, Collin Castleton

LE CINQ MAJEUR PROBABLE

D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Jarred Vanderbilt, Anthony Davis

L’OBJECTIF

Croire au titre. Entre la prolongation d’Anthony Davis, qui va lui garantir le plus gros salaire de l’histoire de la NBA, et celles de Rui Hachimura, D’Angelo Russell et Austin Reeves, les Lakers ont donné le ton. Si le manque de profondeur de banc était flagrant sur les derniers playoffs, notamment sur le secteur défensif, la franchise a recruté intelligemment en ce sens. Gabe Vincent, va apporter son dynamisme en sortie de banc, Taurean Prince, son profil « 3-and-D » et Cam Reddish, de l’enthousiasme. Quant à Jaxson Hayes, si on ne connait pas encore son rôle, titulaire ou remplaçant, c’est sa verticalité qui est intéressante. Dans le moule d’un JaVale McGee en 2020.

Sur le papier, l’effectif est carré, riche et profond. Le 5 majeur est construit parfaitement autour de LeBron James et Anthony Davis, et le banc a enfin un rôle à jouer, le tout avec un groupe rajeuni par le recrutement. Car elle est là, l’épée de Damoclès au-dessus des Lakers : le temps. La fenêtre pour aller détrôner les Nuggets n’est pas large pour ce groupe et la présence, et surtout la bonne santé, des deux superstars LeBron James et Anthony Davis sont indispensables pour avoir une petite chance d’y arriver.

LES INTERROGATIONS

L’âge de LeBron, la santé d’Anthony Davis. LeBron James va avoir 39 ans au mois de décembre, et s’il reste un exemple de longévité à en croire Stephen Curry, il n’en demeure pas moins que son physique montre quelques signes de faiblesse. La moindre blessure du quadruple champion NBA laisse un trou béant au sein de l’équipe, statistiquement déjà (28.9 points, 8.3 rebonds et 6.8 passes/m en 2023) mais aussi et surtout par son leadership et son rayonnement sur les adversaires.

D’autant que l’autre pilier des Lakers, Anthony Davis, est malheureusement un grand habitué de l’infirmerie. Avec un salaire annuel moyen de 62 millions de dollars de 2025 à 2028, le risque est énorme. Même si Jarred Vanderbilt ou Rui Hachimura peuvent donner un coup de main à l’intérieur sur de courtes périodes, difficile d’apporter chaque soir les 25.9 points et 12.5 rebonds d’Anthony Davis. Même à deux.

Le secteur intérieur. C’est le point d’interrogation de l’effectif. Qui pour s’imposer dans la raquette quand Davis se repose ? Certes, Jaxson Hayes a été recruté en ce sens et Wenyen Gabriel devrait se voir offrir plus de temps de jeu par le coach Darvin Ham, mais ça reste d’un niveau moyen. Surtout pour la conférence Ouest où il faut se coltiner Nikola Jokic, Jaren Jackson Jr., Rudy Gobert, Deandre Ayton, Domantas Sabonis ou encore Walker Kessler, pour ne citer qu’eux. Comme la piste de Christian Wood était d’actualité, on imagine que les dirigeants envisagent de recruter un intérieur de plus. Un attaquant ne serait pas de trop si Davis manque encore plusieurs dizaines de matches…

