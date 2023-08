Bilan estival – Les Hawks peinent toujours à prendre leur envol

Alors qu’il ne reste désormais plus grand monde sur le marché des free agents et que les effectifs, sauf chamboulement via les trades attendus de Damian Lillard et James Harden, sont quasiment bouclés, c’est l’heure de faire un premier bilan estival pour les 30 franchises de la NBA. Après Detroit, Houston, San Antonio, Charlotte, Portland, puis Orlando, Washington, et enfin Indiana , Utah, Dallas, Chicago, Oklahoma City, Toronto et Minnesota, voici Atlanta avec de Hawks coincés entre interrogations et espoirs.

Malgré une lutte acharnée (avec un Game 6 suffocant), les Hawks n’ont pu résister à la précision de Jayson Tatum et des Celtics. Eliminés au premier tour des playoffs, après une saison en dessous des objectifs fixés (41 victoires pour 41 défaites), Atlanta se retrouve à la croisée des chemins. Quin Snyder est arrivé en cours de saison, et son message semble passer. L’ancien coach du Jazz s’appuie sur une charnière Young-Murray complémentaire et talentueuse, l’une des meilleures à son poste. Mais la direction, qui a changé du sol au plafond, est impatiente, et elle a déjà sacrifié un joueur majeur : John Collins, bradé au Jazz.

SAISON 2022/23

41 victoires – 41 défaites (17e)

7e attaque : 115.5 points inscrits sur 100 possessions

22e défense : 115.4 points encaissés sur 100 possessions

ARRIVÉES/DÉPARTS

Arrivées : Wesley Matthews, Patty Mills, Kobe Bufkin (15e choix), Mouhamed Gueye (39e choix), Seth Lundy (46e choix)

Départs : John Collins, Aaron Holiday, Donovan Williams

EFFECTIF 2023/24

Meneurs : Trae Young, Patty Mills, Kobe Bufkin, Vit Krejci

Arrières/Ailiers : Dejounte Murray, Bogdan Bogdanovic, Wesley Matthews, Seth Lundy, De’Andre Hunter, AJ Griffin, Garrison Mathews, Saddiq Bey, Jalen Johnson,

Intérieurs : Clint Capela, Mouhamed Gueye, Miles Norris, Onyeka Okongwu, Bruno Fernandes

LE CINQ MAJEUR PROBABLE

Trae Young, Dejounte Murray, De’Andre Hunter, Saddiq Bey, Clint Capela

L’OBJECTIF

Retrouver l’éclat de 2021, tel est l’objectif des Hawks, finalistes de conférence cette année-là. Pour cela, il faudra faire mieux que cette 7e place de la conférence Est, synonyme de « play-in ». Pourtant, les Hawks avaient dominé le Heat, pour filer affronter les Celtics au premier tour. Paradoxalement, l’aventure d’Atlanta va tourner court, tandis que le Heat va surprendre tout le monde pour devenir la première équipe à sortir du « play-in » pour atteindre la finale NBA.

Comment faire mieux que cette élimination au premier tour ? Pour les dirigeants, la priorité était de se débarrasser du dossier poussiéreux de John Collins, au point même de l’envoyer contre des clopinettes à Utah. Les Hawks sont déterminés à se renforcer, mais pour l’instant, ils sont affaiblis puisque Collins n’a pas été remplacé. Pour prendre sa place comme ailier-fort, c’est du côté des Raptors que Landry Fields, le GM, a jeté son dévolu avec Pascal Siakam. Si les discussions sont aujourd’hui au point mort, l’intention est claire : Atlanta pense n’être qu’a un renfort, un All-Star, pour passer un cap. À condition de ne pas laisser trop de plumes dans un hypothétique échange.

LES INTERROGATIONS

Trae Young et Dejounte Murray sont-ils compatibles ? C’est le nouveau dossier brûlant des Hawks puisqu’on peut se demander si les deux meneurs sont vraiment faits pour jouer ensemble ? La nouvelle direction a donné un premier élément de réponse puisqu’elle vient de prolonger Murray pour 4 ans. Preuve concrète de confiance, tandis que Young semble intouchable.

Et pourtant, aujourd’hui, les deux hommes semblent s’annihiler. Si Trae Young est toujours capable de prendre feu, du rond central si besoin, les qualités défensives de Dejounte Murray mettent l’accent sur le manque d’implication du meneur en la matière. Et peut-être même sur sa faculté à savoir gérer le rythme d’un match, qualité fondamentale pour un meneur de jeu.

D’un côté, Atlanta possède un Murray qui ne demande qu’à retrouver la direction du jeu, et de l’autre une superstar peu impliquée en défense.

Laisser les jeunes se développer ? Avec AJ Griffin (19 ans), Saddiq Bey (24 ans), Onyeka Okongwu (22 ans), et De’Andre Hunter (24 ans), les Hawks possèdent des jeunes intéressants, capables de grandir ensemble. Mais on l’a bien vu cet été, les dirigeants sont impatients et le duo Hunter-Griffin a été proposé aux Raptors pour récupérer Siakam. A Atlanta, on veut se mêler le plus rapidement possible à la course au titre, et ce n’est pas certain que le staff privilégie la progression des jeunes talents.

