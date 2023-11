Pour jouer le plus longtemps possible, Stephen Curry prend exemple sur LeBron James

Interviewé il y a quelques jours, par Willie Guest sur la chaine Sunday Today, Stephen Curry s’est encore vu poser la question qui fâche sur une hypothétique fin de carrière à venir. Le quadruple champion NBA a déjà 35 ans, et s’il lui reste encore 2 ans de contrat avec les Warriors, le temps est une menace pour tout le monde, même pour les plus grands joueurs.

Le meneur All-Star est lucide sur sa situation, et s’il sort d’une saison à 29.4 points par match pour 35 minutes de jeu en moyenne, il connaît les clefs pour continuer à jouer au plus haut niveau. Après avoir récemment évoqué Tom Brady (NFL), il répète qu’il n’a pas l’intention de se laisser aller. « Forcément, vous commencez à y penser, et ça vous fait prendre conscience de l’importance des deux ou trois prochaines années si je veux continuer à repousser les limites le plus longtemps possible” répond-il.

LeBron James, cet exemple de longévité

Et pour y arriver, le futur Hall of famer compte bien utiliser les années qui lui restent comme une force et non une fatalité ou une faiblesse. À la manière d’un certain LeBron James par exemple. « Il y a ces gars comme LeBron… Il en est à quoi ? 20 saisons ? » demande-t-il. « On peut en tirer des leçons sur tout le travail effectué pendant l’intersaison, le soin qu’ils apportent pour rester en forme et être au plus haut niveau… J’aime me dire que je peux mettre ce temps à profit pour me donner la motivation nécessaire et tirer avantage de toutes ces opportunités. Un jour ça sera fini, mais ce n’est pas de sitôt.”

Avec une carrière à 27.2 pts par match et un exercice 2022/2023 conclut à 28.9 pts par match, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue surpassant Kareem Abdul-Jabbar le 8 février dernier. Bonne définition de l’exemple à suivre en effet.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 7 32 54.5 48.8 92.9 1.0 4.1 5.1 4.3 1.6 1.1 3.7 0.1 30.4 Total 889 34 47.5 42.8 90.9 0.7 4.1 4.7 6.5 2.4 1.6 3.2 0.2 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.