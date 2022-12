Stephen Curry : « Je ne me vois pas ralentir de sitôt »

Les fans des Warriors peuvent souffler : même s’il se rapproche de son 35e anniversaire (il le fêtera en mars), Stephen Curry n’envisage absolument pas de ranger ses sneakers pour le moment. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré cette semaine, en marge de la cérémonie de Sports Illustrated, au cours de laquelle il a gagné le trophée de « Sportif de l’année » 2022.

Il faut dire que, malgré son âge, le meneur de Golden State continue d’afficher une forme étincelante sportivement cette saison : quasiment 30 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne, à 50% aux tirs, 43% à 3-pts et 91% aux lancers-francs ! Il n’a en effet peut-être jamais été aussi fort sur le plan individuel qu’en ce moment.

Une longévité à la fois impressionnante et rare qui, s’il continue sur sa lancée, ne sera pas sans rappeler celle d’un certain LeBron James en NBA, voire d’un Tom Brady en NCAA, s’il décide de pousser au-delà de la quarantaine tout en conservant un niveau de jeu élevé.

Cela tombe bien, Stephen Curry a justement évoqué ce sujet avec la légende du football américain…

« J’ai parlé à Tom Brady, à propos de là où il en est à ce stade de sa carrière, où il joue toujours à un niveau élevé à 44 ans, et son conseil était simplement de prendre les années les unes après les autres. »

>Puis Stephen Curry de détailler ce que lui a dit ce même Tom Brady, lors de leur discussion : « Il n’y a aucun moyen de sauter les étapes, d’avancer rapidement [pour anticiper, ndlr]. C’est comme ça que tu en es arrivé là, donc ne te précipite pas pour deviner combien de temps tu pourras jouer. Ton corps te le dira. Mais je ne me vois pas ralentir de sitôt. »

Au regard de son style de jeu et de la manière dont il prend soin de son corps, le double MVP de la saison régulière (2015 et 2016) a sans doute raison d’avoir confiance en sa capacité à poursuivre sa carrière le plus longtemps possible, car il semble bien avoir encore plusieurs années à offrir au plus haut niveau.