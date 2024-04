Stats & Highlights | Les Bulls dans le Top 10, ça se bouscule à l’Ouest

Avec leurs deux défaites de suite contre Atlanta, les Wizards avaient mis leur dixième place en danger. Les Bulls ont donc sauté sur l’occasion, en jouant et en gagnant contre Houston, pour leur piquer. Derrière eux, les Pacers ne se loupent pas face aux faibles Pistons et suivent le rythme.

Du côté de la conférence Ouest, la course au « play-in » est toujours agitée. Les Mavericks ont perdu contre Memphis, et leur huitième place n’est pas cadenassée du tout puisque derrière, Utah (10e) et Oklahoma City (12e) ont gagné et restent au contact.

Charlotte – Utah : 111-119

Le Jazz va faire la différence en deuxième quart-temps, sous l’impulsion d’un très bon Talen Horton-Tucker (37 points, 10 passes et 8 rebonds). Les Hornets sont alors très maladroits et l’ancien des Lakers marque onze points dans ce quart-temps.

Après la pause, Utah garde le contrôle de la partie, notamment en dominant au rebond, et « THT » inscrit 22 points en seconde période. Deuxième victoire de suite pour les hommes de Will Hardy.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

LAC 106 NYK 95 CHA 111 UTH 119 DET 115 IND 121 ORL 126 MIA 114 ATL 125 BOS 134 HOU 111 CHI 119 MEM 112 DAL 108 NOR 96 OKC 110 GSW 125 MIL 116 PHO 119 SAC 128

Detroit – Indiana : 115-121

Même sans Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin et Myles Turner, les Pacers ont dominé les Pistons. Déjà en première période puis, en seconde, Detroit et Killian Hayes (17 points et 13 passes) réagissent avec un 20-8 en quatre minutes.

Le match va rester serré quelques instants, jusqu’en dernier quart-temps, quand Indiana commence avec un 8/11 au shoot. Jalen Smith inscrit 11 points dans ce dernier acte et les Pacers infligent une onzième défaite de suite aux Pistons.

Memphis – Dallas : 112-108

Sans Luka Doncic, ni Ja Morant ou Kyrie Irving sur le parquet, ce duel avait perdu beaucoup de son attrait. Chaque équipe a été obligée de trouver d’autres solutions en attaque. Pour Dallas, en troisième quart-temps, ce fut Tim Hardaway Jr. Avec ses 13 points, l’arrière relance les Mavericks.

Sauf qu’en dernier acte, c’est David Roddy qui va faire la décision. Grâce à ses 17 points, les Grizzlies remontent un déficit de onze unités. Avec des ballons perdus et trop de fautes, les troupes de Jason Kidd doivent s’incliner.

Houston – Chicago : 111-119

Après un gros troisième quart-temps, notamment sur la fin, les Rockets étaient devant au tableau d’affichage. Ils avaient neuf points d’avance en début de dernier acte mais, en panne pendant quelques minutes, Chicago va égaliser avec un 9-0, grâce notamment à Andre Drummond.

Les Texans ne s’écroulent pas (encore) et en milieu de dernier quart-temps, ils ont toujours quatre points de plus. DeMar DeRozan marque alors quatre points, Zach LaVine le seconde ensuite avec quatre autres points et les Bulls passent un 13-0 fatal aux Texans.

New Orleans – Oklahoma City : 96-110

Brandon Ingram absent, les Pelicans ont souffert pour marquer des points. Les ballons perdus ont été nombreux (22) et le Thunder en a parfaitement profité, alors que l’inverse est moins vrai.

Dominés en première mi-temps, les joueurs de New Orleans ont réussi à revenir à distance en dernier quart-temps avec CJ McCollum. Mais un tir primé d’Isaiah Joe puis un panier de Shai Gilgeous-Alexander, encore très bon, ont validé la victoire d’Oklahoma City.

