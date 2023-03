Les Clippers maitrisent des Knicks en sérieuse panne d’attaque

Les Knicks sont officiellement dans le dur : après avoir grillé une cartouche contre les Hornets puis cédé dans le « money-time » contre les Kings au terme d’une intense bataille, les pensionnaires du Madison Square Garden, loin de leurs terres à Los Angeles, ont en effet concédé un troisième revers de suite face aux Clippers, après une série de neuf succès consécutifs auparavant.

Plus que le résultat et la mauvaise passe en elle-même, c’est la manière qui peut commencer à inquiéter à New York : pour le troisième match de suite, l’attaque des hommes de Tom Thibodeau a en effet cruellement manqué d’inspiration, et on peut même raisonnablement parler d’une panne après cette rencontre, bouclée à… 36% aux tirs !

Avec ses 26 points, 10 rebonds et 4 passes, Immanuel Quickley n’a pas démérité, tout comme les vaillants Josh Hart et Obi Toppin en sortie de banc (10 points et 13 rebonds en cumulé), mais les new-yorkais n’avaient tout simplement pas assez d’armes. Surtout avec un Julius Randle des très, très, très mauvais jours (5/24 aux tirs !)…

Difficile, pour ne pas dire impossible, de gagner dans ses conditions, surtout face à une troupe californienne qui elle a frôlé les 50% de réussite aux tirs, sous l’impulsion d’un Kawhi Leonard de gala (38 points à 14/22), et d’un Paul George parfait dans le rôle de son lieutenant (22 points, 8 rebonds et 8 passes).

C’est la troisième victoire de suite des Clippers, qui confortent un petit matelas confortable sur les Mavericks, Warriors et Wolves, au classement de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le show Kawhi Leonard dans le troisième quart-temps. Un « takeover » en bonne et due forme, face à une défense de New York absolument impuissante. Voilà comment résumer le troisième acte du robot des Clippers, au cours duquel il a inscrit 19 des 29 points de son équipe, à 6/8 aux tirs. Une manière de maintenir à flot sa formation, menée à la mi-temps par une équipe des Knicks qui pointait pourtant à 39% de réussite aux tirs durant la première période (47-49), et pas très inspirée en attaque quand le cuir quittait ses mains. Dans le dernier quart-temps, il n’a pas eu à particulièrement s’employer et n’inscrivait que 5 points, alors que les Clippers distançaient assez tranquillement leurs adversaires au score. Au final, il bouclait cette rencontre avec 38 points à 14/22 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes.

– Julius Randle est à bout. Ce match, peut-être bien le pire de toute sa carrière, va laisser des traces sur le moral de Julius Randle. Apparu fatigué physiquement, l’ailier-fort des Knicks n’avait pas confiance en ses jambes pour attaquer le cercle et s’est alors enfermé dans un cercle vicieux : les tirs en isolation… La plupart défendus par Kawhi Leonard et Paul George, et sans surprise la formule n’a pas fonctionné : 5/24 aux tirs ! De surcroit, le All-Star de la « Big Apple » a craqué mentalement, affichant à plusieurs reprises son profond agacement envers le corps arbitral, alors que sa maladresse empirait au fil du match. Il a notamment coûté à son équipe trois lancers-francs dans la dernière seconde du troisième quart-temps, alors que cette dernière menait 74-73, quand il commettait une faute sur Mason Plumlee sur une bataille pour un rebond, avant d’asséner un coup de coude dispensable dans le gorge du pivot de Los Angeles. Détenteur du troisième plus gros temps de jeu de la ligue avec pratiquement 2500 minutes jouées à ce stade de la saison, Julius Randle commence donc à sérieusement ralentir sur le plan physique, et ses performances en sont logiquement négativement impactées. La rotation de Tom Thibodeau affiche ainsi ses limites…

– Indigents en attaque, les Knicks doivent mieux négocier leurs secondes chances. Moins talentueux sur le papier, les Knicks ne se sont donnés aucune chance de jouer au-dessus de leur niveau puisqu’ils ont bouclé la rencontre avec un horrible 36% de réussite aux tirs, dont 23% aux tirs derrière l’arc (7/31)… Sans Jalen Brunson, toujours gêné par son pied gauche, et avec un Julius Randle qui touchait le fond sur le plan personnel, la marche était beaucoup trop haute, et la défaite est donc logique. Par contre, les new-yorkais peuvent regretter leur manque de réalisme sur leurs secondes chances : alors qu’ils ont facilement gagné la bataille du rebond offensif (20 prises à 7), ils n’ont marqué que 14 points sur les secondes chances ! Un constat qui se dressait également après le match contre Sacramento, et qui coïncide assez logiquement avec la panne d’attaque que le club traverse depuis leurs trois derniers matchs, tous perdus.

TOPS & FLOPS

✅ Paul George. En relais d’un Kawhi Leonard de gala, l’élégant « PG » a fait le boulot : 22 points, 8 rebonds et 8 passes pour le principal « playmaker » de la troupe de L.A. Quand il affiche un tel volume de jeu pour épauler les soirées copieuses au scoring de Kawhi Leonard, les Clippers sont très difficiles à stopper…

✅ Immanuel Quickley. Titulaire sans Jalen Brunson, « IQ », probable favori pour le trophée du sixième homme de la ligue, a été un des rares rayons de soleil dans le jeu globalement grippé des Knicks avec ses 26 points (8/18), 10 rebonds et 4 passes. Et alors que les Knicks vont certainement être prudents avec le bobo au pied de « JB » en vue des playoffs, l’ancien de Kentucky devrait continuer à être titulaire pendant encore quelques matchs.

✅ Mitchell Robinson. Quand une attaque plafonne à 36% aux tirs, il y a forcément du déchet à récupérer sous les arceaux, le pivot des Knicks a fait un sacré boulot dans ce domaine avec ses 14 rebonds, dont 8 offensifs. Malheureusement, comme on l’a dit plus haut, son équipe a cruellement manqué de réalisme sur ses secondes chances, et l’énorme activité de « Mitch » dans la peinture a alors bien souvent été vaine.

⛔️ L’attaque des Knicks. On a déjà tout dit plus haut, mais il est impossible de ne pas évoquer ce sujet une seconde fois dans les déceptions de cette rencontre tant les dégâts furent considérables. Sans Jalen Brunson, les Knicks n’ont plus le même visage en attaque, surtout que Julius Randle est dans une mauvaise passe. « Thibs » et ses hommes vont devoir se serrer les coudes pour limiter les dégâts durant cette période difficile pour leur attaque, durant ce dernier mois de la saison régulière.

LA SUITE

– Clippers (36-33) : réception des Warriors, dans la nuit de mercredi à jeudi (03h00).

– Knicks (39-30) : « back-to-back » à Los Angeles, cette fois contre les Lakers (02h00).