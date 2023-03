Le Magic s’offre un bouillant derby de Floride

Il en aura fallu, du temps, pour que le Magic vienne à bout de ce Heat en « back-to-back ». Agressifs en premier quart-temps, à l’image des dunks de Franz Wagner et Wendell Carter Jr (34-24), les locaux n’ont pas réussi à se défaire de Miami, revenu à -3 à la pause grâce à un bon passage de Jimmy Butler et de l’adresse extérieure (58-55).

La situation restait toujours indécise à l’issue du troisième quart-temps (81-78), jusqu’à ce que le Magic ne parvienne à prendre le large au score, via un 13-3 aligné en début de quatrième quart-temps.

Jalen Suggs a lancé le show avec un alley-oop pour Bol Bol avant de laisser le tandem Fultz-Carter Jr alimenter la marque pour faire passer l’écart à +15 (101-86) ! Orlando avait fait le plus dur ? Même pas ! En fusion, Jimmy Butler a planté 9 points de suite, un 2+1 puis un nouveau panier pour ramener l’écart à -4 à deux minutes du terme (104-100). Kyle Lowry a maintenu l’espoir d’un lay-up au forceps à six secondes de la fin, mais lorsque Jalen Suggs a mis ses deux lancers derrière, il ne restait plus qu’un exploit à réaliser pour sauver le Heat (108-105).

C’est donc Jimmy Butler qui s’en est chargé, inscrivant un 3-points validé du bout du pied face à deux défenseurs pour envoyer les deux équipes en prolongation !

Après avoir déjà livré un bel effort la veille à domicile face à Cleveland, les troupes d’Erik Spoelstra ont lâché prise ensuite. Les 3-points de Jalen Suggs et Cole Anthony puis les deux dunks de Wendell Carter Jr ont mis un coup de marteau derrière la tête des joueurs du Heat, battus 126-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une fin de match sous tension. À 106-103, Jimmy Butler tente un tir à 3-points, le rate, mais les arbitres sifflent faute, et donc trois lancers à suivre. Sauf que Jamahl Mosley demande un « challenge » pour permettre aux arbitres de se rendre compte qu’ils avaient fait une erreur, les pieds de Jimmy Butler ayant quitté son « cylindre ». Les arbitres ont donc annulé les trois lancers pour Butler, décision qui a provoqué la furie d’Erik Spoelstra. La raison ? les arbitres ont arrêté le jeu alors que Max Strus avait pris le rebond offensif. Après avoir revu la situation, les arbitres ont donc une nouvelle fois changé d’avis, ordonnant la remise en jeu pour le Heat à -3. Un revirement qui a tout changé puisque Miami a pu arracher la prolongation derrière.

Un derby qui a laissé des traces. Il y a eu de la casse dans le derby floridien. Tyler Herro a été le premier à quitter brièvement le parquet, victime d’une intoxication alimentaire. C’est ensuite Jalen Suggs et Cody Zeller qui ont dû quitter le terrain, le premier ayant cogné l’arrière de sa tête contre le parquet dans sa chute, non sans avoir préalablement « éraflé » le visage de Cody Zeller. Une belle éraflure puisque si Jalen Suggs a fini par revenir sur le terrain, Cody Zeller n’a pas pu en faire autant. Touché au visage, le pivot a en effet dû se faire poser des points de suture sous l’œil droit. Erik Spoelstra a confié après le match qu’il avait également le nez cassé ! Enfin, Franz Wagner s’est tordu la cheville droite au moment de partir en contre-attaque en toute fin de match. Lui aussi, a été contraint de rejoindre le vestiaire.

Le retour de Kyle Lowry. Absent depuis le 2 février en raison de douleurs au genou, le meneur a retrouvé le jeu cette nuit. C’est la première fois depuis janvier 2013 qu’il débutait sur le banc, soit une série de 677 matchs en tant que titulaire qui a pris fin cette nuit. Sa prestation a globalement été encourageante après cinq semaines loin des terrains.

TOPS/FLOPS

✅ Wendell Carter Jr. Un match de leader dans l’agressivité. L’intérieur n’a jamais rechigné à aller au combat été a été récompensé de ses efforts, notamment dans la prolongation où il a mis fin aux derniers espoirs du Heat.

✅ Jimmy Butler. Si on passe sur la technique reçue en toute fin de prolongation pour avoir quitté le parquet avant la fin du match, on a encore eu un « Jimmy Buckets » au presque parfait avec 38 points dont ce tir incroyable pour égaliser avant de sombrer dans le naufrage collectif du Heat en prolongation.

⛔ Bam Adebayo. Trop peu d’impact en 42 minutes, trop de déchets au tir, trop de ballons perdus. Un match à vite oublier pour lui.

⛔ Victor Oladipo. 13 tirs tentés pour 3 réussites et beaucoup de déchet pour lui aussi.

LA SUITE

Orlando (28-40) : le Magic entame un road-trip de quatre matchs qui débutera à San Antonio ce mardi (01h00).

Miami (36-33) : le Heat reçoit Utah ce lundi soir (00h30).