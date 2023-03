À Phoenix, les Kings affichent leurs progrès dans le « money time »

Les Kings ne veulent pas descendre de leur podium. Grâce à leur victoire (128-119), à l’issue d’un match hyper disputé, sur le parquet des Suns, les Californiens enchaînent une troisième victoire de suite, et même la 8e en 9 rencontres.

Une dynamique qui leur permet d’occuper la deuxième place à l’Ouest et de prendre leurs distances avec les joueurs de l’Arizona, 4e de la conférence. Ces derniers, qui restaient sur quatre victoires de suite, perdent leur premier match depuis la blessure de leur recrue vedette, Kevin Durant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier « run » vite effacé. Avec un Chris Paul en mode distribution automatique et un Devin Booker très sérieux dès le départ, les Suns ont démarré la rencontre dans les meilleures dispositions (16-6). Ce premier écart a été facilement effacé par les Californiens qui, revenus à un point après un quart-temps (32-31), ont accéléré le tempo dans le second quart-temps avec notamment les contributions de remplaçants, comme Trey Lyles. De’Aaron Fox et les titulaires ont ensuite repris le flambeau pour offrir huit points d’avance à Sacramento à la pause (59-67). Les cadres des Suns ont réagi dans la période suivante et Sacramento a dû se contenter du plus petit des avantages pour démarrer le quatrième (95-96).

– Un « money time » favorable aux Kings. Les deux équipes se retrouvant à égalité (115-115) avec moins de quatre minutes à jouer, Domantas Sabonis, bien trouvé par ses arrières, a commencé par inscrire deux paniers importants à proximité du cercle. Deandre Ayton lui a répondu avec un 2+1 en contre-attaque avec un ballon perdu par Kessler Edwards en contre, faisant suite à une première perte de balle de Chris Paul devant De’Aaron Fox. Ce dernier a sanctionné à mi-distance, puis Kessler Edwards s’est racheté en en faisant autant derrière la ligne à 3-points. Ce tir venait clore les débats alors que Monty Williams venait d’utiliser son « challenge » pour contester une faute offensive de Devin Booker. Celui-ci avait bien mis un coup au visage de Domantas Sabonis, qui lui-même avait sans doute commis une première faute sur sa pénétration.

– Meilleure équipe de l’Ouest à l’extérieur. Cette rencontre vient confirmer ce statut des Kings, équipe la plus victorieuse de l’Ouest en déplacement (19v-13d). Fait notable : il s’agit de la seule équipe de la conférence à bénéficier d’un bilan positif à l’extérieur. Seuls les Nuggets et les Clippers présentent un bilan équilibré dans ces circonstances. La majorité des équipes qui voyagent bien se trouvant dans l’autre conférence (Celtics, Bucks, 76ers…).

TOPS/FLOPS

✅ Le banc des Kings. Si le tandem Fox – Sabonis s’est montré important dans le « money time », leur production statistique a été légèrement en-dessous de leur production habituelle. Tout l’inverse de joueurs du banc en pleine confiance et en réussite, avec un impact au score hyper positif. On pense à Trey Lyles qui a fait beaucoup de bien aux Kings dans le second quart-temps. Ou aux trois paniers de suite, dont deux primés, inscrits par Malik Monk pour bien finir la troisième période. Sans oublier ce tir méga « clutch » de l’ancien joueur des Nets, Kessler Edwards (qui s’est par ailleurs distingué en défense sur Booker dans le final), à 45 secondes de la fin.

✅ Le trio des Suns. Devin Booker a assumé son statut d’option offensive n°1 chez les Suns, en montrant une belle efficacité tandis que Deandre Ayton et Chris Paul ont tous les deux terminé en double-double. Un bémol dans la performance de « CP3 » : sa maladresse à 3-points (2/9), à l’instar de toute son équipe.

⛔ Keegan Murray. Deuxième match de l’année, et même du mois de mars, terminé en zéro pointé pour le rookie qui a pris plusieurs fautes après la pause et a été sorti en milieu de troisième quart-temps pour ne plus rentrer.

LA SUITE

Suns (37-30) : déplacement chez les Warriors lundi.

Kings (40-26) : réception des Bucks lundi.