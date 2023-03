En maîtrise, les Celtics résistent aux Hawks

Les amateurs de jeu offensif ont assurément apprécié le spectacle, tant les défenses étaient aux abonnés absents dans cette partie entre les Hawks et les Celtics. Cette possible future affiche du premier tour des playoffs a en tout cas accouché d’un succès des coéquipiers de Jayson Tatum (34 points, 15 rebonds, 6 passes) et Jaylen Brown (24 points, 7 passes, 5 rebonds), au-dessus de Trae Young (35 points, 13 passes) et consorts.

Logiquement victorieux (134-125) d’Atlanta, les joueurs de Boston ont fait le break à partir du deuxième quart-temps, pour ne plus lâcher les commandes par la suite et tenir leur avantage jusque dans le « money time ». Une performance solide de la part des dauphins des Bucks à l’Est, qui valident accessoirement leur ticket pour le play-in (au minimum). Un play-in qui semble d’ailleurs tendre les bras à leurs adversaires du soir, toujours 8e de cette même conférence.



CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les « Jay’s » s’occupent de tout. Le meilleur duo de la ligue est constitué de Jayson Tatum et Jaylen Brown cette saison. Nouvelle illustration cette nuit, puisque les deux All-Stars des Celtics ont tenu leur rang et guidé leur équipe vers la victoire. Tant pour la mettre sur de bons rails que pour lui permettre de ne pas sombrer devant les efforts de « comeback » des Hawks. En bons patrons, Tatum et Brown ont donc montré la voie à Boston et, en face, Atlanta n’a pas trouvé la solution pour les arrêter, tandis que Trae Young ne pouvait pas compter sur un tel soutien.

— Les attaques à la fête. D’un côté, Boston a inscrit 134 points à 55% au shoot (dont 48% à 3-points), avec 20 paniers primés et 35 passes décisives (pour 8 ballons perdus). De l’autre, Atlanta a planté 125 points à 50% au shoot et avec 13 rebonds offensifs. On peut donc dire que les deux équipes ont fait parler la poudre sur le plan offensif et, à l’arrivée, c’est la meilleure attaque des deux qui est parvenue à faire le nécessaire pour l’emporter. Non sans trembler, mais en exécutant parfaitement son plan de jeu jusqu’à la fin et en s’appuyant sur sa force de frappe collective.

— Un coup d’accélérateur puis Boston a tenu. Après un premier quart-temps particulièrement prolifique, la différence s’est faite dans le deuxième, au moment où l’une des deux équipes a vu ses pourcentages baisser et que ses rotations n’ont pas apporté satisfaction. Cette équipe, c’était les Hawks bien sûr, vite largués au score devant les assauts de la paire Tatum/Brown, alors que Malcolm Brogdon et les remplaçants des Celtics n’ont également pas manqué de punir les largesses défensives d’Atlanta. Résultat, l’écart a grimpé et la suite de cette rencontre s’est résumée à une tentative de « comeback » des locaux, annihilée par les visiteurs.

TOPS/FLOPS

✅ Le banc de Boston. Derrière Jayson Tatum et Jaylen Brown, Derrick White (18 points, 7 passes) a aussi brillé dans le cinq, mais ce sont surtout les remplaçants des Celtics qui ont apporté ce qu’il fallait pour faire la différence face aux Hawks. À savoir l’omniprésence de Malcolm Brogdon de chaque côté (18 points, 5 passes), les coups de fusil du sniper Sam Hauser (12 points), ainsi que l’énergie contagieuse de Blake Griffin (8 points, 5 rebonds). Un vrai luxe pour Joe Mazzulla.

✅ Trae Young. Défaite frustrante pour le meneur, qui n’a pas eu grand-chose à se reprocher dans cette partie, tant il a cartonné et fait des misères à la défense des Celtics. En maîtrise offensivement et plutôt propre, tant au scoring qu’à la création, Young a porté durant toute la soirée son équipe sur ses épaules et, quand il n’était pas en jeu pour se reposer, Atlanta a souvent pris l’eau et peiné à exister. Preuve que le double All-Star était, comme souvent, l’homme à tout faire pour les Hawks en attaque.

⛔ Dejounte Murray. Si Trae Young a assuré, difficile d’en dire autant de son compère de « backcourt », limité à 14 points (à 7/18 au shoot et 4 ballons perdus), mais surtout transparent et maladroit la majeure partie du temps. Il a certes relevé un peu la tête dans le quatrième quart-temps, mais son apport global était bien trop insuffisant pour espérer mieux face à une équipe aussi fournie et armée collectivement que Boston. Regrettable également qu’il n’ait pas su gérer correctement les minutes sans Young.

⛔ Marcus Smart. Dominé par Trae Young en défense, le meneur des Celtics a aussi eu un peu de mal en attaque (11 points, à 4/12 au shoot, mais 3/6 à 3-points). Sauf que sa performance restera surtout dans les têtes pour son expulsion survenue à une minute 30 de la fin du match, pour un accrochage avec ce même Young, dont le pied a trainé (involontairement ?) dans les parties intimes de Smart. Forcément, ce dernier n’a pas apprécié le geste et il a amorcé le contact avec son vis-à-vis, avant de visiblement l’amener au sol (volontairement ?), où ils ont ensuite été enfin séparés.

LA SUITE

Atlanta (34-34) : réception de Minnesota, dans la nuit de lundi à mardi (00h30).

Boston (47-21) : déplacement à Houston, dans la nuit de lundi à mardi (01h00).