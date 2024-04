Le double rendez-vous manqué des Wizards

Ce double duel face aux Hawks était très important pour les Wizards, comme pour Atlanta, puisque les deux équipes se battent afin de garder leur place pour le « play-in ». Donc s’affronter deux fois de suite, c’était l’occasion parfaite pour marquer des points dans cette course.

Résultat : deux victoires pour les Hawks et des regrets pour les Wizards, car les deux fois, tout s’est joué dans le « money time ».

« C’est chiant d’être du mauvais côté », déclare Kristaps Porzingis au Washington Post. « Franchement, je n’ai pas grand-chose d’autre à dire. On a encore perdu, tout simplement. Encore un match serré et ça fait sans doute plus mal que si cela avait été un revers de dix points. »

Comme les Wizards avaient battu les Hawks le 1er mars, pas question pour Bradley Beal et les autres de se contenter d’avoir bien résisté dans ces deux rencontres.

« Ça fait mal, c’est clair », glisse l’arrière pour NBC Sports. « Il n’y a pas de défaites encourageantes. On doit être meilleur, on doit faire plus. La question, c’est qui en veut le plus ? Les Hawks sont dans le même bateau que nous : ils se battent pour rester en vie. Ils en voulaient un peu plus que nous. On était conscient de la situation, des conséquences au classement. On s’est manqué. »

« On n’arrive pas à conclure et il ne s’agit que de ça »

Après ces deux défaites, avec sa 10e place, Washington est toujours qualifié pour le « play-in ». Néanmoins, l’écart est fait avec les Hawks, qui occupent la 8e place, avec trois victoires d’avance. Neuvième, avec une victoire de plus à son bilan, Toronto n’est pas loin, mais Chicago non plus, dixième avec un succès de moins que les Wizards.

Avec quatre défaites en cinq matches, les joueurs de Wes Unseld Jr. sont non seulement sur une pente savonneuse mais ils montrent surtout des signes de faiblesse au pire moment : dans les derniers instants.

« On n’arrive pas à conclure et il ne s’agit que de ça », regrette Kyle Kuzma, face aux cinq derniers matches tous terminés avec moins de sept points d’écart. « On s’est donné une chance de revenir, mais on n’a pas su en profiter. On a manqué quelques tirs », constate le coach.

Notamment Bradley Beal. L’arrière n’avait pas été réussite dans le dernier quart-temps du premier duel, mercredi, avec un vilain 1/6 au shoot. Vendredi, il a fait mieux avec 12 points à 4/10 au shoot, mais a manqué un tir important à 14 secondes de la fin. Les Wizards étaient menés de trois points et le joueur a pénétré pour marquer vite, mais il a manqué son layup…

« Je vais toujours me regarder dans la glace, pour voir ce que je peux faire mieux », conclut-il. « Il ne faut pas se montrer du doigt, ce n’est jamais la faute de quelqu’un en particulier. »