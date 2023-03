Héroïque, Stephen Curry fait craquer les Bucks en prolongation

« Home Sweet Home » pour les Warriors qui renouent avec la victoire en s’imposant, devant leur public, face aux Bucks (125-116). Un succès après prolongation qui porte la griffe de Stephen Curry, auteur de 22 points dans le 4e quart-temps et la prolongation ! Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks comptaient pourtant huit points d’avance à cinq minutes de la fin (105-97) grâce à Joe Ingles.

Un concours à 3-points se lance avec Donte DiVincenzo, Joe Ingles, et Stephen Curry qui enchaînent les tirs primés. A 90 secondes de la fin, les Bucks sont toujours devant : 108-103. Ils ont la possession, mais les Warriors profitent des ratés de Pat Connaughton dans le corner, puis de Brook Lopez sous le cercle, pour y croire davantage. La balle à Curry. Une feinte pour éliminer Jrue Holiday, et il ne loupe pas un 3-points grand ouvert (108-106).

Il reste une minute à jouer, et Khris Middleton s’emmêle les pinceaux sur un « drive ». Klay Thompson ramasse le ballon, et envoie Stephen Curry au lay-up. Le Chase Center est en ébullition : 108-108. Il reste 40 secondes à jouer. Les Warriors sont sur un 8-0 en 80 secondes. Mais Jrue Holiday, à 3-points, climatise la salle ! Les Bucks reprennent l’avantage (111-108) à trente secondes de la fin. Mieux, Brook Lopez contre Jordan Poole sur la possession suivante. Milwaukee a son destin en main mais… Jrue Holiday perd la balle !

Comme un grand, malgré Middleton, Curry se crée son propre tir et il fait mouche à 3-points (111-111). Derrière, c’est lui qui bâche le lay-up de Jrue Holiday. Le dernier tir de Draymond Green roule sur le cercle. Prolongation !

Dans une ambiance de playoffs, ce sont les « Splash Brothers » qui vont faire basculer le match côté Golden State. Curry et Thompson enchaînent un 9-0 en deux minutes pour creuser l’écart (120-113). Le bras tendu après son 3-points à neuf mètres, Curry vient de tuer le match, et c’est encore lui qui va inscrire les lancers-francs de la victoire : 125-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le contre de Stephen Curry. Le duel entre Jrue Holiday et Stephen Curry a atteint des sommets dans le « money time » et dans un remake de l’arroseur arrosé, c’est le meneur des Warriors qui fait la différence en bâchant Jrue Holiday monté au cercle. Il y a un gros contact dans les airs, mais les arbitres étaient en mode playoffs, et ils ont laissé jouer.

Le 3e quart-temps. À domicile, les Warriors confirment qu’ils ont toujours leurs habitudes du milieu de la décennie précédente avec de gros coups de chaud au retour des vestiaires. Cette fois, c’est Klay Thompson qui prend feu pour signer un 16-4 et prendre 13 points d’avance (66-53). Mais Milwaukee s’en remettra et passera même en tête à la fin du quart-temps.

Le rebond offensif. C’est une stat qui va plaire à Steve Kerr. Ses joueurs n’ont laissé que sept rebonds offensifs aux Bucks. À l’inverse, ils en ont pris 18 !

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Muselé pendant 46 minutes, il a laissé le jeu venir à lui, et il a frappé au meilleur moment : en fin de 4e quart-temps et la prolongation. Auteur de 20 points dans les sept dernières minutes du match, il a fini par faire craquer Jrue Holiday et Khris Middleton, ses deux gardes du corps.

✅ Le duo Thompson-DiVincenzo. Difficile de les dissocier tant ils ont évolué sur le même tempo, et en s’appuyant sur les mêmes qualités. Les deux ont frappé de loin, et ils apportent beaucoup en défense. On comprend mieux pourquoi Steve Kerr les associe, et préfère sortir Jordan Poole du cinq de départ.

✅ JaMychal Green. Le facteur X de la soirée avec ses 18 points. C’est tout Golden State qui respire mieux quand un intérieur peut peser comme ça sur la défense adverse.

✅ Brook Lopez. On ne voit pas comment le titre de meilleur défenseur de l’année pourrait lui échapper. Les Warriors ont pourtant cherché à le sortir au large mais sa lecture du jeu est remarquable.

✅ Joe Ingles. Il a retrouvé son meilleur niveau et Mike Budenholzer a bien du mal à le faire souffler. Il est adroit, agressif en défensif, et c’est un « facilitateur » en attaque.

✅ ⛔Jrue Holiday. Un match plein, mais beaucoup de déchets comme cette perte de balle à 30 secondes de la fin qui coûte cher. Physiquement, il a craqué dans la prolongation.

LA SUITE

Golden State (35-33). Nouveau choc lundi face aux Suns.

Milwaukee (48-19). Déplacement à Sacramento lundi pour défier l’équipe surprise de la saison.