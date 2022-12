Fred VanVleet, symbole de la maladresse des Raptors

« Nous ne sommes pas vraiment là où nous devons être. » Fred VanVleet fait ce constat depuis la huitième place des Raptors (12v-12d), au sein d’une conférence Est où quelques victoires de plus leur permettraient de grimper sur le podium.

Dans cette perspective, le meneur rappelle « qu’il y a un niveau à atteindre en matière de régularité, d’exécution et d’attention aux détails. Ce sont des choses avec lesquelles on a du mal en ce moment, et c’est pourquoi on manque de constance. »

Cette constance doit également se vérifier en matière d’adresse. Sur les huit premiers matchs de la saison, avec cinq victoires au bout, les Canadiens affichaient un très bon 39% de réussite derrière la ligne à 3-points. Cette saison, shooter au moins à 40% depuis cette distance est systématiquement synonyme de victoire pour eux, en six occurrences.

Sauf que cette belle réussite de début de saison n’est plus d’actualité. Sur leurs 11 derniers matchs, ils n’ont converti en moyenne que 8.5 tirs primés avec un taux de réussite légèrement inférieur à 30%. Si bien qu’à l’échelle de toute la ligue, Toronto n’occupe que la 25e place au niveau de l’adresse générale (45%) et à 3-points (33%).

Un souci de mécanique

Shooteurs pourtant réputés fiables, Gary Trent Jr. et OG Anunoby flirtent ainsi avec les 34% de réussite, là où Scottie Barnes est rentré dans le rang (32%) après avoir commencé à afficher des progrès dans ce secteur. Mais Fred VanVleet, le plus gourmand de l’équipe à 3-points, est sans doute celui qui incarne le plus ces difficultés.

Ses moyennes sur ses quatre dernières sorties sont indignes de son statut : seulement 8 points avec 25.5%, dont 18% de loin (5/28)…

Selon son coach, le meneur aurait un problème dans sa mécanique de tir. En utilisant un outil de mesure, les Raptors ont constaté qu’il avait un souci de trajectoire au moment de relâcher son poignet. Le technicien explique qu’il est pourtant rare qu’un joueur ayant une bonne mécanique se mette soudainement à tirer loin à gauche ou loin à droite.

« Évidemment, personne ne veut qu’ils rentrent plus que moi, croyez-moi. Mais les choses se passent parfois comme ça. Il faut continuer à travailler et essayer de trouver des moyens de s’améliorer. Ça n’a pas été rose pour moi. Donc je dois retourner plancher, je vais le faire. Je ne suis pas inquiet à ce sujet », positive le meneur qui a récemment signé l’un de ses pires matchs en carrière.