Fred VanVleet veut vite oublier l’un de ses pires matchs en carrière

« J’irai mieux la prochaine fois que vous me verrez », promet Fred VanVleet en s’adressant aux journalistes. Il sera a priori compliqué de faire pire que sa dernière sortie. Dans la lourde défaite face aux 76ers il y a trois jours, le meneur des Raptors n’a converti qu’un petit lancer-franc (sur trois tentatives…) et surtout manqué ses onze tirs dans le jeu (0/8 de loin).

Ce match, c’était « l’un de ces soirs », comme il dit, où rien ne va. Tirs forcés, manque de rythme…

« On n’a pas été très bons collectivement et c’est en grande partie ma faute. Je vais prendre la responsabilité de cette défaite, c’est normal. Je suis le leader. Quand on ne joue pas bien, c’est ma faute. Je fais avec. Je suis l’homme de la situation. Je dois juste être meilleur à l’avenir », affiche le joueur de 28 ans, qui ne tourne qu’à 13 points (35%) de moyenne cette saison mais près de 8 passes et 4 rebonds.

« Je crois qu’on connaît tous ses qualités de leader. Cela signifie que la plupart du temps, il a vraiment un impact sur la victoire. C’est son mode opératoire depuis toujours », complète Nick Nurse, conscient que chaque joueur, y compris les plus importants, peuvent connaître des soirées noires.

Mais l’important pour lui est « comment rebondir ? À quelle vitesse rebondis-tu ? C’est un homme fier, un compétiteur. Je suis sûr qu’il est énervé par la façon dont il a joué l’autre soir. »

Fred VanVleet, qui écarte être ralenti par un pépin physique, assure qu’il va rebondir comme il l’a fait par le passé. On se souvient que fin 2021 par exemple, il avait signé des performances sous forme de montagnes russes. Il avait enchaîné plusieurs mauvaises sorties (10 points à 3/17 aux tirs, puis 9 points à 4/12) avant de signer son meilleur match en carrière à 54 points (17/23 aux tirs) !

« Ça a été une soirée difficile pour moi dans l’ensemble, je n’avais pas beaucoup d’énergie. Il n’y a pas de soirée de repos. Ce qu’il y a de génial avec la NBA est que chaque soir est un défi. Il faut être à la hauteur. J’ai juste hâte de mettre ce match derrière nous et de passer à autre chose », poursuit le meneur qui, après Tyrese Maxey l’autre soir (44 points), va se coltiner la paire Trae Young – Dejounte Murray la nuit prochaine.