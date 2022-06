Grant Williams regrette une certaine immaturité des Celtics

Fondamental dans le Game 7 face aux Bucks en demi-finale de conférence Est, Grant Williams avait été précieux en l’absence de Robert Williams III, apportant son intensité défensive et son tir extérieur.

Mais avec l’intensité qui montait, et le retour du beaucoup plus intimidant Robert Williams III sous le cercle, Ime Udoka l’a de moins en moins utilisé. Il n’a ainsi cumulé que 4.2 points et 2.3 rebonds de moyenne en Finals, en 17 minutes, contre 10.1 points et 4.3 rebonds de moyenne sur les trois premiers tours, en 31 minutes de moyenne.

« Je dois progresser dans mon leadership, pour être meilleur avec les gars », a-t-il expliqué lors de son interview de fin de saison. « Progresser individuellement pour que ce qui est arrivé [en Finale] ne se reproduise plus. Il faut féliciter les vainqueurs. Ce fut une longue saison pour les deux équipes mais ça montre quand même pour moi que notre équipe a un futur radieux. Cela me donne de la confiance pour la suite, à moi et à mes coéquipiers aussi je pense. Ça donne envie de revenir et de jouer à ce très haut niveau de compétition. »

Revenir en ayant un impact beaucoup plus fort, pour être davantage présent sur le terrain lorsque ça compte.

« Je sais que je dois encore progresser offensivement, pour mettre encore plus de pression sur la défense adverse. Je veux aussi continuer à progresser défensivement sur ce que j’ai fait ces deux à trois dernières années. Mais je veux surtout arriver au stade où il n’y a plus aucune raison de me sortir du terrain, que mon impact est tel, aussi bien pour les joueurs, les coachs que les spectateurs, qu’il est impossible de me faire sortir du match. »

« C’est ce type de comportements immatures qu’on doit changer »

C’était d’ailleurs, grosso modo, le message transmis par Draymond Green lors de son embrassade avec WGrant illiams après le match : « Quand tu seras de retour [en Finales], ne laisse pas l’opportunité te filer entre les doigts ! ». Les deux hommes se sont chauffés à plusieurs reprises, feu de l’action oblige, mais le respect est là.

« C’est physiquement et mentalement qu’on a fini par avoir du mal. Et même surtout mentalement. On était prêt physiquement mais je pense qu’ils avaient cette discipline et l’expérience de ces moments et nous, on a joué de manière immature d’une certaine manière. On a raté beaucoup de lectures qu’on fait normalement et ça a lancé des contre-attaques pour eux. On doit mieux comprendre ce qu’on nous demande et mieux lire ce qu’on doit faire sur le terrain. On avait une bonne compréhension de ce qu’on devait faire mais on l’a tout simplement mal exécuté. On a eu assez d’opportunités, car on les tenait bien défensivement, mais notre attaque nous mettait des bâtons dans les roues. On doit faire plus attention à nos possessions de balle en attaque. »

Avec près de 17 balles perdues par match, les Celtics se sont tirés une balle dans le pied, ainsi que le souffle Grant Williams. Aussi solides qu’ils aient pu être défensivement, depuis leur regain de janvier dernier, les hommes d’Ime Udoka ont failli offensivement, Jayson Tatum en tête, mais Grant Williams et d’autres pas loin derrière…

« L’histoire de ces Finales, ce sont les balles perdues et les rebonds offensifs. Mais ils ont aussi réussi à changer la dynamique de la série, en remportant trois matchs de suite et en haussant le ton physiquement. On a répondu dans ce domaine mais on s’est aussi pointé du doigt parfois [en coulisses] et c’est ce type de comportements immatures qu’on doit changer. On doit être plus préparé sur les détails » conclut ainsi l’ailier fort.