Jose Alvarado et les Pelicans animent ce Top 10 de la nuit assez moyen dans l’ensemble. On retrouve en effet trois fois le défenseur de New Orleans, deux fois pour des actions positives, avec notamment ce « crossover » sur Cameron Payne, et une fois dans le rôle de victime, attrapé par Jae Crowder.

La NBA a donné la palme à un très simple dunk de James Harden. Un des rares qu’il a réalisés pour les Sixers.