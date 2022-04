Des regrets mais toujours autant de détermination chez les Pelicans

Orphelins de Devin Booker, les Suns sont tout de même parvenus à reprendre les commandes de la série (et l’avantage du terrain) chez les Pelicans, la nuit dernière.

Pour autant, ce fut tout sauf facile pour les coéquipiers de Chris Paul et Deandre Ayton, bousculés durant toute la partie et contraints de s’en remettre aux exploits de « CP3 » dans le money-time pour l’emporter.

Encore en tête à cinq minutes de la fin de ce Game 3, les joueurs de New Orleans pouvaient donc nourrir quelques regrets après le match. D’autant plus face à cet adversaire diminué, même si CJ McCollum a tenu à répéter que ça ne voulait rien dire.

« Ce que j’ai dit à plusieurs reprises à l’équipe, c’est qu’un animal blessé n’est pas le même qu’un animal en bonne santé, car vous ne savez pas à quoi vous attendre », rappelait-il ainsi, avant la rencontre.

Chris Paul et Deandre Ayton en bourreaux

Avec ou sans Devin Booker, cette équipe de Phoenix reste en tout cas toujours aussi solide et sereine dans les moments chauds. Dans le sillage de son maestro Chris Paul, chirurgical à mi-distance et à la passe, elle a constamment su réussir les actions nécessaires, en attaque comme en défense. Tout le contraire de la franchise de la Nouvelle-Orléans…

« Nous nous sommes ratés dans certains domaines », regrettait Brandon Ingram (34 points, 7 rebonds), après coup. « Je sais que j’ai offert deux rebonds offensifs, j’ai raté une couverture défensive, j’aurais pu être meilleur. Nous pouvons revenir en arrière, regarder beaucoup de choses, de détails dans le jeu et nous améliorer. Nous avons perdu de trois points, mais nous n’avons pas bien joué. Nous avons perdu quelques ballons, nous devons mieux prendre soin de la balle. Je suis motivé pour le prochain match. »

Comme le soulignait l’ailier, les Pelicans ont clairement péché lorsqu’il leur a fallu prendre soin du ballon. En témoignent leurs 15 pertes de balle (contre 6 pour les Suns), qui leur ont coûté 23 points dans la foulée.

Autre aspect du jeu dans lequel les hommes de Willie Green se sont faits punir : la bataille du secteur intérieur, avec Jonas Valanciunas, Larry Nance Jr. et Jaxson Hayes qui se sont faits écraser toute la soirée par JaVale McGee et, surtout, Deandre Ayton.

« Nous devons mieux faire pour faire travailler [Deandre] Ayton, [les Suns] ont fait un excellent boulot pour le rechercher, pour lui passer [la balle] au poste. Et il a fait de l’excellent travail pour attaquer. Mais nous serons meilleurs au prochain match », prévenait pourtant le coach de NOLA, conscient que ses joueurs ont été dominés 64-40, au niveau des points dans la peinture.

Et Willie Green d’évoquer ensuite l’autre poison de Phoenix, à savoir Chris Paul, son ex-coéquipier à New Orleans puis Los Angeles : « Il faut essayer de lui enlever autant que possible le ballon des mains. Mais il est malin, il y a une raison pour laquelle il est dans le Top 75 NBA. En fin de match, il peut contrôler le jeu et ordonner les choses, ce qu’il a fait. »

Grandir au contact de l’excellence

En clair, les Pelicans se sont heurtés à un os devant leur public. Et quel os, puisqu’il s’agit tout simplement de la meilleure équipe de la ligue, accessoirement finaliste NBA en titre…

« Ils comprennent ce qu’il faut faire pour gagner et nous faisons le nécessaire pour aller dans cette direction », ajoutait Willie Green, concernant cette capacité qu’ont les Suns à tuer un match.

Désormais sous pression avant le Game 4, la franchise de la Nouvelle-Orléans n’est pas encore complètement dos au mur, car un succès dimanche soir, en Louisiane, lui permettrait d’égaliser et de faire davantage trembler Phoenix dans cette série…

« Nous sommes passés par là avant, nous avons été menés dans cette série, sur leur parquet », expliquait à ce propos Larry Nance Jr, qui se veut toujours positif. « Ce n’est pas quelque chose que nous n’avons pas connu. Nous regardons cette situation de la même manière que lors du play-in : il faut gagner chaque match. »