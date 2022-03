Le Heat en chute libre au plus mauvais moment

Sans jouer, les Sixers ont récupéré cette nuit la 1ère place de la conférence Est ! Ils en étaient loin il y a huit jours, mais le Heat a complètement craqué depuis justement ce revers face à ces mêmes Sixers. Joel Embiid et James Harden n’étaient pas là, et pourtant Miami s’était pris les pieds dans le tapis. On pensait que c’était juste un accident.

Sauf que depuis le Heat a perdu trois matches de suite à domicile, face à l’équipe C des Warriors, puis face aux Knicks, et cette nuit face aux Nets. Quatre défaites de rang, marquées aussi par un accrochage musclé entre Jimmy Butler et Udonis Haslem. A Miami, on assure que ce type d’incident arrive tout le temps, et pourtant, on ne reconnaît plus l’équipe. Cette nuit, les Nets ont menés de 34 points. Dans la salle du Heat.

« Je n’aurais pas pu l’anticiper » reconnaît Kyle Lowry à propos de cette série de quatre défaites. « Nous ne sommes pas inquiets dans le sens où personne ne panique, mais nous devons corriger certaines choses ».

« Nos vétérans doivent se comporter en leaders et ensuite nous devons simplement mieux jouer »

Absent pour des raisons personnelles, et ce n’était que le 3e fois en 14 ans, Erik Spoelstra avait dressé une liste des problèmes de son équipe.

« Nous avons des choses plus importantes à accomplir » avait-il confié après son accrochage avec Butler. « Mais nous voulons mieux jouer. Dans tous les domaines. Cela commence avec notre leadership, nos vétérans doivent se comporter en leaders et ensuite nous devons simplement mieux jouer. Nous devons jouer de manière plus régulière, et c’est vraiment tout ce dont nous avons discuté. Je sais de quoi ça peut avoir l’air de l’extérieur, mais comme je l’ai déjà dit, c’est plus notre type de communication que de jouer sans passion ou sans dureté ou sans efforts multiples. »

Sauf que ce type d’accrochage peut faire exploser un groupe ou le relancer. Or, les quatre défaites de suite semblent prouver qu’il y a une cassure. Surtout quand on observe l’attitude d’un Butler transparent face aux Nets.

« Vous pouvez utiliser des moments pendant la saison pour vous propulser vers l’avant » poursuivait Spoelstra. « Vous pouvez vous galvaniser ensemble sur la frustration et la déception. Les équipes peuvent aussi aller dans l’autre sens. Je ne vois pas ça avec notre groupe. Je ne vois pas ça dans notre vestiaire. Mais nous avons eu besoin d’un coup de pied aux fesses ».

Un coup de pied qui a mis le Heat au sol, et pour l’instant, il ne se relève pas.