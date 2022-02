Les Nets espèrent que Kyrie Irving sera autorisé à jouer au Barclays Center

Même la NBA, par la voix d’Adam Silver, s’en est mêlée ce week-end. Non vacciné, Kyrie Irving n’est toujours pas autorisé à jouer à new York, que ce soit au Barclays Center ou au Madison Square Garden pour les rencontres face aux Knicks, et du côté des Nets, on espère que le maire de la ville va rapidement permettre au meneur de jouer à domicile. Si rien n’évolue, Kyrie Irving ne disputera que 8 des 23 derniers matches de saison régulière…

« Je me dois d’être optimiste, comme tout le monde ici » a expliqué Sean Marks lors d’un point presse. « On s’est tous ce qu’il en est… Si vous allumez CNN, la BBC, Fox News ou votre chaîne habituelle, on voit que tout change, non ? On commence à revoir un retour à la normale. Les taux de vaccination sont évidemment élevés. Donc, je suis optimiste. Je me dois de l’être. Je pense que c’est la seule façon de voir les choses. »

« Je ne vous dis qu’une chose : ne ratez pas notre équipe après la coupure ! »

Est-ce que ça en prend le chemin ? A priori non puisque Eric Adams, le maire new-yorkais, a expliqué que « changer les règles maintenant enverrait un mauvais message ».

Quoi qu’il en soit, Kyrie Irving ne se fera pas vacciner, mais il reste toujours aussi ambitieux. « Je ne vous dis qu’une chose : ne ratez pas notre équipe après la coupure ! » a-t-il lancé lors d’une apparition sur Twitch. « Je ne dis que ça : regardez. C’était une très bonne coupure avant que les choses n’évoluent vraiment. Je crois qu’il reste une vingtaine de matchs. Je vous le dis à tous, regardez-nous. Si Dieu le veut, on restera en bonne santé et tout se passera bien. »

En attendant que la municipalité tranche, et que Kyrie Irving soit autorisé à jouer à domicile, c’est Goran Dragic qui devrait assurer l’intérim. Ben Simmons n’est pas encore prêt à retrouver les terrains, et Brooklyn est allé chercher le meneur slovène, coupé par les Spurs. Une belle pioche selon Marks, qui remercie Steve Nash.

« Tout le crédit en revient à Steve sur cette affaire. Cela ne fait aucun doute. On était avec Goran, à Miami, tout le weekend, et on a passé de brefs moments avec lui, et c’était vraiment fascinant pour moi de voir la relation entre Goran et Steve. Ils ont du respect l’un pour l’autre, et Goran respecte Steve depuis tant d’années. »