Covid-19 : Russell Westbrook et Avery Bradley aussi placés en quarantaine

Alors qu’on apprenait l’arrivée d’Isaiah Thomas aux Lakers, le club vient d’annoncer que Russell Westbrook ainsi qu’Avery Bradley étaient également entrés dans le protocole sanitaire de la NBA lié au Covid-19.

Cela veut dire que le meneur et l’arrière de Los Angeles ont rendu au moins un test positif.

Si ce premier test est confirmé, le MVP 2017 et son coéquipier devront être isolés pendant dix jours, ou rendre deux tests négatifs à 24 heures d’intervalle. Pour les Lakers, c’est un problème de plus, alors que Talen Horton-Tucker, Dwight Howard et Malik Monk sont déjà en quarantaine, et que Kendrick Nunn et Trevor Ariza sont blessés.

En NBA, les infections se multiplient en tout cas puisque Cleveland vient d’annoncer qu’Isaac Okoro était lui aussi placé à l’isolement, et que les Kings connaissent aussi de nombreux cas (Alvin Gentry, Marvin Bagley III…).