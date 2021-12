Grayson Allen, shooteur libéré

S’il y affichait un intéressant 39.1% de réussite l’an passé, Grayson Allen n’était toutefois que le 68e joueur le plus prolifique à 3-points de NBA, du côté des Grizzlies. Mais quasiment « offert » pour Memphis à Milwaukee (contre Sam Merrill et deux seconds tours de Draft), il s’est vite fait sa place dans le Wisconsin.

Cette saison, il est ainsi dans le Top 10 des shooteurs les plus prolifiques derrière la ligne à 7m25 de la ligue, et son adresse a même progressé, grimpant à 41.5% !

Pourtant, après trois matchs, l’ancien trublion de Duke était préoccupé. Propulsé titulaire, il n’avait inscrit que 7 de ses 26 tentatives de loin et, surtout, il avait le sentiment que sa gestuelle n’allait pas. Il raconte ainsi à Fox Sports s’être assis avec l’assistant Charles Lee pour tenter de comprendre le problème. « Je n’étais simplement pas habitué à être autant ouvert » décrit-il désormais. « C’était un peu bizarre au début. »

Les aides constantes imposées par Giannis Antetokounmpo lui offrent ainsi une quantité jamais vue jusqu’alors d’excellents tirs extérieurs, et Grayson Allen a dû s’y habituer.

« Quand je suis arrivé, je voulais juste continuer ce qu’ils avaient mis en place, » explique celui qui a déjà prolongé pour 20 millions de dollars à Milwaukee. « Je me suis retrouvé à me reposer un peu trop sur mes coéquipiers, à ne pas chercher mes tirs. En jouant avec un gars comme Giannis, il y a littéralement des périodes où je peux avoir cinq ou six tirs à 3-points dans un quart-temps. Ça semble beaucoup, surtout quand on est nouveau. Vous ne voulez pas être le gars qui arrive, qui se contente de prendre tous les tirs et qui agace ses coéquipiers. »

Savoir se placer pour profiter des sorties de balle

Le staff de Mike Budenholzer a donc dû pousser Grayson Allen à prendre ses positions ouvertes, les Bucks étant confiants qu’il collait à l’identité de jeu que l’équipe met en place depuis plusieurs saisons.

« On aime travailler sur trois points majeurs. Pour Grayson, c’était le shoot, la capacité à prendre de décisions rapides avec le ballon, parce qu’on pensait qu’il avait la capacité de créer des choses sur des actions après le pick-and-roll ou le premier mouvement, et également développer sa mentalité défensive » détaille ainsi Charles Lee. « Je devais simplement me débarrasser de cette pensée que je shootais trop en prenant tous les shoots ouverts que j’obtenais », continue Grayson Allen.

L’arrière a ainsi fait des progrès en défense alors qu’en attaque, la majorité de son travail consiste à se placer afin de pouvoir profiter des passes du « Greek Freak » après les aides.

« Quand les gars pénètrent, vous pouvez me voir bouger constamment autour du haut de la raquette (à 45° donc). J’essaie simplement de donner constamment un angle de passe pour que le ballon puisse ressortir. » « Je pense qu’il a un truc pour sentir ça », conclut Mike Budenholzer sur la relation entre son MVP et son nouveau shooteur. « Ils développent une alchimie, pour savoir où se trouve l’autre, et le niveau de confiance est très élevé ».

Giannis sets up Grayson Allen for the three 🤝 pic.twitter.com/qbwVlTzujr — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 10, 2021

Et c’est tout Milwaukee, revenu à la 2e place de la conférence Est (17 victoires – 10 défaites) malgré un début de saison très perturbé par les blessures et le Covid-19, qui en profite.