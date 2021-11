Chauncey Billups a apprécié les intentions défensives de CJ McCollum

Les coaches NBA connaissent l’importance de bien finir les quart-temps. Opposés aux Nuggets cette nuit, les Blazers l’ont par exemple montré à la fin du premier quart-temps. Avec 30 secondes restantes, CJ McCollum s’est lancé dans une série de dribbles face à Austin Rivers. Son action s’est terminée avec un tir à mi-distance à cinq mètres.

Sur la possession suivante, en défense, l’arrière des Blazers a intercepté une passe de Facundo Campazzo qui devait finir dans le corner. Le compère de Damian Lillard a ainsi pu jouer la dernière possession, attirer une prise à deux et servir Anfernee Simons, ouvert à 3-points. Les locaux regagnaient leur banc avec six points d’avance (33-27).

À moins d’une minute de la fin du quart-temps suivant, CJ McCollum a réussi une autre interception sur Will Barton, qui tentait de le « crosser ». Il a mis sa main en opposition du dribble et pu partir seul au dunk en contre-attaque. Son équipe, qui surfait déjà sur un 12-0, rentrait ainsi aux vestiaires avec 14 unités d’avance (66-52).

Bien finir les quart-temps

« Les actions marquantes viennent des tirs rentrés par Dame mais tout vient des ballons perdus », juge Chauncey Billups après la rencontre. « CJ a intercepté deux ballons importants qui ont mené à des paniers. Donc, la défense a vraiment déclenché cette séquence (ndlr : le 16-0 en fin de première période) pour nous. J’ai parlé plusieurs fois de la façon dont on termine les quart-temps et les mi-temps. J’ai été très heureux de la façon dont nous avons terminé la première période. La défense a conduit à une bonne attaque. »

Auteur de l’une de ses meilleures soirées de la saison avec 32 points (13/19 aux tirs), CJ McCollum estime aussi que son équipe a joué sur un bon rythme, globalement engendré grâce à une défense à la hauteur.

« Tout démarre avec les stops défensifs et je crois que ce soir, on a fait plus de stops et on n’a pas eu à jouer face à une défense en place », apprécie l’arrière selon qui la communication s’améliore au sein de l’équipe alors que les joueurs comprennent mieux les attentes du nouveau coach et de son staff.

Au-delà de la performance de son arrière, Chauncey Billyps salue la prestation collective de son équipe, qui ne devait pas tomber dans le « piège » tendu par une équipe déplumée. Le coach se félicite donc des « mains actives » de ses joueurs en défense, et le fait de « capter les rebonds après une bonne possession défensive. Prendre soin du ballon de notre côté était important. C’était une grosse victoire » a conclu l’entraîneur.