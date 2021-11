Le MVP de la nuit | Un électrochoc attendu pour Trae Young

« Ça fait du bien d’être à la maison !! » Sur Twitter, Trae Young ne cache pas son enthousiasme d’avoir retrouvé sa State Farm Arena. Les Hawks revenaient d’un « road trip » terminé sans victoire à l’Ouest. Atlanta a joué 9 de ses 13 premières rencontres à l’extérieur et ne s’y est imposé qu’à une seule reprise.

Feels good to be home !!

Soso Def Night ❤️❄️ pic.twitter.com/XSOCSHOu8D — Trae Young (@TheTraeYoung) November 15, 2021

Ce calendrier délicat peut en partie expliquer le départ poussif des Hawks qui avaient pourtant remporté trois de leurs quatre premières sorties. Recevoir les champions en titre, les Bucks, était une occasion en or pour rebondir et signer un match référence.

Trae Young n’a pas manqué ce rendez-vous. Le meneur n’a pas tardé à prendre de la température en convertissant ses quatre premières tentatives de loin dans les… quatre premières minutes de la rencontre. Avec quelques missiles de très loin. De quoi rappeler à Giannis Antetokounmpo qu’il « est une menace dès qu’il franchit la ligne médiane ».

Son coup de chaud s’est poursuivi sur l’ensemble de la première période terminée sept paniers primés (record pour un joueur cette saison) et déjà 27 points au compteur. Il a notamment inscrit 10 des 12 derniers points de son équipe avant la pause.

Trouver le bon tempo

« Il a démarré en étant très agressif », remarque à juste titre Nate McMillan. « Il a trouvé son rythme et s’y est tenu. Il a imposé un tempo des deux côtés du terrain. J’ai adoré le rythme avec lequel nous avons joué ce soir. »

Son meneur a ensuite légèrement levé le pied au « scoring ». Un peu moins heureux avec son tir, le All-Star a davantage servi ses intérieurs, Clint Capela et surtout John Collins, sur le « pick-and-roll ». Ce qui lui a permis de signer son 6e double-double de la saison avec son record de l’année à 42 points (16/26), 10 passes et 8 rebonds.

À l’instar de son coach, le grand bonhomme de la soirée pense que sa performance est liée au rythme : « Je crois qu’on a joué beaucoup trop lentement. Pousser le rythme nous permet d’être bien meilleurs. C’était génial ce soir. Tout le monde a pu courir et faire du jeu. »

Trae Young a conscience que cette victoire peut être un tournant pour son équipe et lui. « On sait tous où on veut être. On sait qu’on doit renverser la vapeur et remporter des victoires », termine-t-il.