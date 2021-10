James Harden : « Nous respectons les convictions de Kyrie mais nous avons un travail à faire »

« C’est une décision difficile. Mais je pense qu’elle est judicieuse et qu’elle a du sens pour tout le monde. » La décision à laquelle Steve Nash fait référence est bien sûr le choix des Nets de mettre Kyrie Irving à l’écart du groupe. On rappelle que ce dernier ne peut plus s’entraîner, ni jouer avec ses coéquipiers tant qu’il ne sera pas vacciné.

Alors que l’intéressé vient de s’exprimer sur sa position actuelle, ses partenaires, eux, veulent et doivent se focaliser sur la reprise du championnat qui a lieu dans quelques jours.

« Nous allons simplement passer à autre chose, et si les choses changent, ce serait incroyable de l’avoir de nouveau dans le groupe », souhaite son coach. « C’était une situation délicate d’avoir un joueur présent par intermittence. Il y a plus de clarté maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l’avenir et aller de l’avant. »

Le double MVP précise que « tout le monde a eu son mot à dire » au sein du groupe avant de trancher sur la situation. Y compris James Harden. « Sean (Marks), Steve, moi, KD (Kevin Durant), Kyrie, nous avons tous eu des discussions », énumère le barbu, qui n’a toutefois pas échangé avec son coéquipier depuis la décision de mardi.

Éviter une « pression supplémentaire »

« Kyrie croit en ses convictions et il reste ferme là-dessus. Nous le respectons. Nous aimons tous Ky. Mais en ce qui nous concerne, nous avons un travail à faire », affiche l’ancien joueur des Rockets. « Personnellement, je veux toujours me mettre en position pour remporter le titre. Et j’ai l’impression que toute la franchise va dans ce sens, que nous sommes tous impliqués collectivement. »

Tenter de penser au titre avec une telle agitation autour de l’équipe, et avec un joueur majeur présent seulement la moitié du temps, n’était pas jouable. « Je crois que c’est important pour l’équipe de ne pas être dans l’incertitude », juge Steve Nash. « Une décision a été prise, cela peut être bénéfique pour que nous commencions vraiment à construire quelque chose. » Sans avoir à gérer une « pression supplémentaire » liée à la situation.

Le « Big Three » d’hier va ainsi se transformer en « Big Two ». « Nous avons toujours deux très bons leaders dans l’équipe », rappelle James Harden. Évidemment Ky est notre leader aussi, mais nous avons toujours Kevin et moi. Nous devons mener l’équipe, ce que nous faisons très bien, et être excellents chaque soir. »