Présaison | Les Bulls restent invaincus

Trois matches, trois victoires pour les Bulls qui s’imposent 102-101 à Cleveland. Cette fois, pas de fessée, et pourtant Billy Donovan était en configuration « saison régulière » avec un gros temps de jeu pour ses principaux joueurs. Mais Chicago a souffert face au « very tall ball » des Cavaliers. Privé de Collin Sexton et Darius Garland, JB Bickerstaff avait opté pour la formule avec trois « sept-pieds » dans le cinq de départ, et Lauri Markkanen s’est plutôt bien débrouillé au poste 3.

Sauf dans le 3e quart-temps où il a souffert face à DeMar DeRozan. Finalement, le salut des Bulls est venu du banc avec un très bon Alize Johnson, et surtout un Ayo Dosunmu clutch. Comme Sharife Cooper la veille avec Atlanta, le rookie fait la différence dans le « money time », et il permet aux Bulls de signer un 7-2 dans les deux dernières minutes pour arracher la victoire. Le dunk de Tacko Fall à l’ultime seconde ne change rien…