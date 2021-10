Présaison | Les Sixers se rassurent

Les retours de Joel Embiid et Tobias Harris modifient évidemment le visage des Sixers, et Doc Rivers a peut-être trouvé son cinq de départ dans cette victoire face aux Raptors (125-113).

Exit Tyrese Maxey qui sera un parfait 6e homme, et bienvenue à Shake Milton comme titulaire. Cette formule semble plus équilibrée avec un Shake Milton plus gestionnaire que son jeune coéquipier.

Cette nuit, les Sixers ont surtout fait la différence par leur capacité à se sortir des prises à deux. Tobis Harris et Joel Embiid ont multiplié les caviars et les renversements du jeu, et le tandem Curry-Green était dans une position idéale pour mettre dedans. Quant à Tyrese Maxey, il est tout de suite paru plus à l’aise comme leader du banc, et son entente avec Georges Niang a fait très mal à la défense des Raptors.

À Toronto, on a pris l’eau dans le deuxième quart-temps (44 points encaissés…) avec un repli défensif absent et des rotations en retard. Une statistique pour montrer l’efficacité du collectif des Sixers : 10 joueurs ont marqué au moins un point dans le deuxième quart-temps. De quoi rassurer (un peu) Doc Rivers.