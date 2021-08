Jeff Green va découvrir un 7e MVP

Bon an, mal an, Jeff Green décroche toujours une place dans une équipe du haut de tableau, et après avoir joué aux Cavs, aux Rockets ou encore aux Nets, le voilà qui débarque à Denver pour porter un 11e maillot différent en 14 ans !

« Je n’échangerais ça pour rien au monde. C’est un privilège » explique-t-il à propos de ce parcours qui lui a permis d’épauler de nombreux MVPs. On l’a ainsi vu aux côtés de Kevin Durant, LeBron James, Kevin Garnett, mais aussi Derrick Rose, Russell Westbrook et James Harden, et désormais il va évoluer aux côtés de Nikola Jokic. Il s’agira de son 7e MVP comme coéquipier.

“C’était un facteur très important » reconnaît-il. « Il possède une énorme intelligence de jeu. C’est quelqu’un capable de simplifier le jeu. Je vais tenter de faire ma part du travail pour l’aider lui, et les autres. »

Outre Nikola Jokic, Denver est devenu une destination attractive avec une formation bourrée de jeunes talents avec des fondations solides et une direction réputée.

« J’ai pensé que ça allait coller » explique-t-il à propos de son choix. « L’environnement, l’identité, les joueurs, le coach, l’atmosphère… C’est le type d’environnement que l’on recherche dans une franchise. La question ne se posait même pas, et j’ai le sentiment que cela pourrait être une saison unique. »

Parmi les quelque 200 joueurs qu’il a côtoyés dans sa carrière, Jeff Green va retrouver à Denver Aaron Gordon, JaMychal Green et Austin Rivers. « Je les connais. Je connais leurs caractéristiques. JaMychal et Austin ont prolongé, et Aaron est là. Cela va être plaisant d’être à nouveau coéquipiers. »

Ce qui sera surtout plaisant, c’est que Jeff Green a décroché un contrat deux ans pour neuf millions de dollars, alors qu’il ne parvenait à décrocher que des contrats d’un an au salaire minimum depuis 2017.

« Cela fait du bien d’être enfin installé pour une durée supérieure à un an… » conclut-il.