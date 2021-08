Intersaison 2021 : les plus grosses prolongations de contrat signées

Si on prend uniquement les sommes engagées, les plus gros contrats de l’été n’ont pas été signés durant la « free agency ». En effet, là où Kawhi Leonard, John Collins ou encore Chris Paul ont signé pour respectivement 176, 125 et 120 millions de dollars, les joueurs qui ont décidé de prolonger leur contrat (à partir de 2022) ont davantage fait sauter la banque.

La preuve : les prolongations de Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander, qui ne sont pas les plus grosses, flirtent avec le nouveau deal de l’ailier des Clippers. Les jeunes pépites d’Atlanta et d’Oklahoma City pourraient même monter jusqu’à 207 millions de dollars, si elles débloquent des bonus financiers (être élu MVP et/ou dans une All-NBA team la saison à venir).

Sans parler de Stephen Curry et Luka Doncic, dont les prolongations dépassent les 200 millions de dollars !

En attendant peut-être de rajouter à ce classement les prolongations de James Harden et de Kyrie Irving (après celle de Kevin Durant déjà actée) que les Nets espèrent finaliser d’ici quelques semaines.