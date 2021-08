Free agency 2021 : les plus gros contrats signés

Sauf si Lauri Markkanen fait sauter la banque, la « free agency » 2021 a quasiment livré son verdict avec l’annonce officielle du contrat de Kawhi Leonard. En restant avec les Clippers pour 176 millions de dollars sur quatre ans, l’ailier de Los Angeles a signé le plus gros contrat de l’été. Et de loin.

Le MVP des Finals 2014 et 2019 est le quatrième joueur, hors prolongations de contrat bien sûr, à atteindre ou dépasser les 100 millions de dollars avec son nouveau contrat durant cette intersaison. Il dépasse ainsi John Collins, Chris Paul et Jarrett Allen. Et à chaque fois, sur les six premières places de ce classement, on retrouve un joueur qui reste dans sa franchise.

Voici donc le Top 15 des signatures estivales, avec la présence d’un Français, dans le Top 10 : Evan Fournier, et ses 78 millions de dollars à New York. Nicolas Batum, lui, est bien, bien loin avec son deal à « seulement » 6.3 millions avec les Clippers.