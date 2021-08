Summer League | Patrick Williams, bourreau des Spurs

Les fans des Bulls ne doivent pas le reconnaître ! Au sortir du stage de Team USA, Pat Williams avait expliqué qu’il avait beaucoup appris au contact des stars des Etats-Unis, et franchement, ce n’est plus le même joueur que la saison passée ! Déjà face aux Pelicans, il nous avait bluffé par son côté entreprenant. Hélas, il avait terminé le match à 6 sur 20 aux tirs… Mais cette nuit, face aux Spurs, il a mis dedans, et évidemment ça change beaucoup de choses.

Pourtant, on a bien cru qu’il allait rendre la même copie que la veille. Après un quart-temps, il en est à 2 sur 8 aux tirs, et ses Bulls sont à l’agonie au point d’être menés de 22 points dans le 2e quart-temps. On craint évidemment le pire pour Chicago, mais c’est Williams qui va sonner la charge.

Il va chercher des lancers après une tentative de dunk, puis plante son 2e 3-points du match, et le voilà à 12 points à la pause à 3 sur 11 aux tirs, et désormais 15 points de retard.

La suite ? Du grand Williams avec enfin de l’adresse. Il inscrit neuf points à 3 sur 5 aux tirs dans le 3e quart-temps, puis il prend surtout le match à son compte dans les 90 dernières secondes. Un shoot à mi-distance, un floater puis enfin un dunk. Six points qui permettent aux Bulls d’arracher la victoire (92-89), et Williams termine le match avec 30 points, 7 rebonds, et 2 passes, à 10 sur 23 aux tirs.

Après deux matches, il a déjà shooté 43 fois !