Le MVP de la nuit | Julius Randle déjà en mode playoffs

Parce que Milwaukee a dominé Miami, New York a désormais son destin entre les mains. Une victoire dimanche face aux Celtics, qui n’ont plus rien à jouer, et les Knicks seront assurés de finir 4e de la conférence Est, et donc d’avoir l’avantage du terrain au premier tour. Pour l’adversaire, peu importe.

« Je ne peux pas parler pour les autres équipes, mais quel que soit l’adversaire, on sera prêt » prévient Julius Randle. « On sera excités et on en acceptera le défi. »

Un Julius Randle qui s’est imposé cette saison comme le « franchise player » que les Knicks cherchaient depuis des années. All-Star, l’ancien intérieur des Lakers affiche des stats dignes d’un Nikola Jokic, et samedi soir, face aux Hornets, il termine avec un nouveau triple-double : 33 points, 13 passes et 10 rebonds.

On retiendra sa vista dans la prolongation, puisqu’il est impliqué dans les 14 points de son équipe avec deux lancers-francs et cinq passes décisives, notamment pour Alec Burks.

« A chaque match, on a ressenti ce type d’ambiance et d’intensité. Je pense que tout ça nous prépare aux playoffs »

Pour Tom Thibodeau, la relation entre Julius Randle et Alec Burks est l’une des clés du succès des Knicks cette saison. « Je trouve qu’ils ont vraiment une bonne entente sur le jeu à deux. Leur responsabilité est de lire le jeu. Il y a des changements, des prises à deux, et on pense qu’on peut bien attaquer face à ça. A chaque fois qu’on peut attirer deux joueurs sur le ballon, on doit jouer faire les bonnes lectures, et profiter des espaces. Cela permet de créer beaucoup de paniers faciles pour nous. »

Pour Julius Randle, ce succès à l’arraché face aux Hornets était une répétition idéale avant les playoffs. « Franchement, cela fait un moment que j’ai le sentiment qu’on est dans cet état d’esprit. La plupart de nos matches étaient des matches difficiles… On était en déplacement, face à des équipes qui préparent les playoffs, qui tentent de gagner des places et des choses comme ça. À chaque match, on a ressenti ce type d’ambiance et d’intensité. Je pense que tout ça nous prépare aux playoffs. »