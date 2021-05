Les Warriors soignent leurs petits bobos avant le « play-in »

Les Warriors ont très bien conclu leurs 6 matchs en 9 jours et peuvent enfin souffler. De retour à la maison depuis le 6 mai après un « road trip » harassant, les hommes de Steve Kerr vont terminer la saison régulière au Chase Center.

Mais avant cela, les cadres accueillent à bras ouverts leur petite période de repos. « Off » depuis deux jours, le staff médical soigne les organismes meurtris par cette saison régulière disputée sur un rythme de dingue.

Des cadres affaiblis

C’est pourquoi, avant la dernière ligne droite, Steve Kerr a dressé un constat de l’état physique de ses troupes sur les ondes de NBC Sports. « On a des gars qui sont légitimement amochés en ce moment. On vient de finir une série de 6 matchs en 9 jours si je ne me trompe pas. Steph ne s’est pas entrainé aujourd’hui (hier), Draymond non plus et Wiggs (Andrew Wiggins) a été tranquille sur l’entrainement. »

Certes, Draymond Green et Stephen Curry possèdent assez d’expérience pour gérer leurs corps, mais parfois, ces derniers tirent la sonnette d’alarme. « Le genou de Draymond et le coccyx de Steph restent un petit peu problématique. Draymond porte une protection au genou et il ressent toujours une douleur donc c’était plus que nécessaire pour lui d’avoir deux jours « off ». J’espère qu’il sera en mesure de jouer demain » explique le coach.

Toujours en course pour être un des rares à disputer l’intégralité des rencontres cette saison, Andrew Wiggins ressent lui aussi l’enchainement des rencontres.

« Son genou est douloureux, je ne sais plus si c’est le gauche ou le droit. Il s’est fait mal la semaine dernière mais ça reste un Ironman cette année puisqu’il a joué tous les matchs. Ça serait bien de lui donner un jour de repos. Compte tenu des gros matchs qui arrivent, on verra ce qu’en dit le staff médical demain. »

Eric Paschall de retour contre les Pelicans

Heureusement pour le coach, certains devraient revenir très prochainement, afin d’aller arracher une place en playoffs lors du « play-in » après une saison à oublier, l’année dernière. « Damion Lee sera absent demain mais il commence à rejouer un petit peu. Eric Paschall a fait tout l’entrainement donc il jouera mais il reste beaucoup d’inconnus étant donné à quel point nous sommes amochés en ce moment » conclut Steve Kerr.

Malgré un effectif sur les rotules, la franchise ne prendra certainement pas le risque de laisser des cadres au repos contre La Nouvelle-Orléans, surtout que Memphis s’accroche aux basques des Warriors et que la dernière journée verra s’opposer les deux formations à la lutte pour la 8e place.