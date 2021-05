Les Clippers toujours dans le flou pour Serge Ibaka

Ces derniers jours, l’infirmerie des Clippers s’est vidée. D’abord par le retour de Kawhi Leonard, même s’il est toujours gêné par son pied, puis avec Patrick Beverley qui a retrouvé les parquets mardi soir contre les Raptors.

Il reste encore un absent de marque dans le groupe : Serge Ibaka. Touché au dos, l’intérieur n’a plus joué depuis le 14 mars et à 11 jours de la fin de saison régulière, son retour se fait attendre.

« Je n’ai pas de date de retour potentiel pour le moment », annonce et regrette Tyronn Lue à l’Orange County Register. « Je sais que Serge fait son maximum plusieurs heures par jour pour sa rééducation et pour essayer de revenir. Je l’ai vu à l’entraînement, faire un peu de quatre-contre-quatre et de cinq-contre-cinq, pour s’habituer à reprendre des coups. Mais ça va prendre du temps. »

Si le champion 2019 avec Toronto, qui tourne à 10.9 points et 6.7 rebonds de moyenne cette saison, peut participer à des séquences de cinq-contre-cinq, c’est une bonne nouvelle et son retour ne devrait donc pas trop tarder.

Mais il ne faut pas traîner non plus car les Clippers, qui peuvent compter sur DeMarcus Cousins pour compenser dans la raquette, n’ont plus que six matches à jouer avant les playoffs. Et après presque deux mois sans jouer, reprendre pendant les choses sérieuses ne sera pas un cadeau pour l’ancien du Thunder et des Raptors…