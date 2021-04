Programme du soir | C’est l’heure de la revanche pour Rudy Gobert et le Jazz

Mais il y aura d’autres duels intéressants, comme ce Boston – Chicago à 01h30 (beIN Sports Max 4) ou à la même heure l’affrontement entre les Sixers et les Warriors, même si Stephen Curry et Ben Simmons sont incertains.

Les Spurs sont eux à Indiana (02h00) alors que les Suns sont à Milwaukee dans le même temps.

Les Grizzlies de Ja Morant vont eux tenter de poursuivre leur « road trip » parfait. Sauf qu’il faudra s’imposer en altitude, chez les Nuggets de Nikola Jokic. À suivre à partir de 03h00.

