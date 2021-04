Programme du soir | Duel bouillant entre les Suns et le Heat

Les deux équipes de Los Angeles sont également sur le pont, les Clippers à Indiana (01h30, beIN Sports 1) et les Lakers à Charlotte (02h00, beIN Sports Max 4).

Gros duel également en perspective à Portland, où les Blazers accueillent les Celtics, à partir de 04h00.

