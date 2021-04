Kristaps Porzingis retourne à l’infirmerie

Absent dans la victoire des Mavericks face au Jazz ce lundi soir, Kristaps Porzingis souffre d’une entorse du poignet droit. Et d’après Rick Carlisle, ça pourrait l’éloigner des terrains pendant quelque temps.

« On n’a pas de calendrier », a glissé le coach de Dallas à ESPN. « On espère que ce ne soit pas trop sérieux. C’est une blessure avec laquelle il compose depuis quelques semaines. C’est un dur, il ne manque pas d’entraînement et veut jouer tout le temps. »

Le Letton était déjà resté en civil samedi soir contre les Wizards, mais c’était une décision de gestion, comme depuis le début de saison, puisque les Mavericks étaient en back-to-back.

Après avoir manqué les neuf premiers matches de la saison pour récupérer totalement de son opération au genou droit réalisée durant l’intersaison, l’intérieur de Dallas avait ensuite été gêné par son dos en février dernier, manquant trois matches de suite. Au final, l’ancien des Knicks n’a disputé que 31 matches sur 49 cette saison.