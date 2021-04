Le MVP de la nuit | Darius Garland, le dynamiteur

Darius Garland aime jouer face aux Spurs. Mi-mars, il leur avait déjà planté 29 points, et c’était son record en carrière, et cette nuit, il a encore fait mieux.

Clairement plus libéré et plus mature dans son jeu, le meneur de Cleveland réalise son meilleur match en carrière avec 37 points et 7 passes en 30 minutes avec une adresse remarquable : 14 sur 22 aux tirs, dont 5 sur 10 à 3-points. Le tout pour une large victoire (125-101), la première en six matches.

« En fait, je l’avais dit au shootaround ce matin » raconte le sophomore. « J’étais du genre à dire : « Cela va être une bonne journée. » Tout le monde était concentré au shootaround et personne ne plaisantait ».

Face à des Spurs épuisés, les Cavaliers ont joué les rouleaux-compresseurs, et c’est Darius Garland qui va faire exploser leur défense. D’abord par ses pénétrations, puis par son adresse à 3-points.

Sa complicité avec Isaiah Hartenstein est intéressante, et comme il était en feu, ses coéquipiers ont cherché à le mettre en valeur dans le dernier quart-temps.

« À plusieurs reprises, j’ai pris le rebond, et je me suis qu’il fallait que je le trouve » explique Collin Sexton. « Je suis détendu. Je suis relâché. Je voulais qu’il atteigne les 40 points. Il a été épatant. »

Finalement, JB Bickerstaff le rappelle sur le banc à cinq minutes de la fin. Cleveland mène alors de 30 points et ça ne sert à rien d’insister, d’autant que Darius Garland a déjà son record personnel en poche. Le plus important, c’était de renouer avec la victoire après cinq revers de suite.

« Il faut avoir en tête la volonté de boucler les matches. La plupart du temps, nos deuxième mi-temps ne sont pas aussi costaudes que les premières » conclut Darius Garland. « En deuxième mi-temps, on doit revenir avec la même énergie et le même jeu qu’en première mi-temps. »

C’est ce qui s’est passé cette nuit, et San Antonio n’a pas tenu le choc.