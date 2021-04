Programme du soir | Chicago – Brooklyn dès 20h00, le derby de Los Angeles à 21h30

À minuit, les Celtics d’Evan Fournier accueillent les Hornets tandis que Philadelphie reçoit Memphis à partir de 01h00. Sans doute de retour, Stephen Curry et Draymond Green auront eux sans doute à coeur de venger la fessée monumentale reçue par les Warriors de la part des Raptors. Rendez-vous à 01h30, à Atlanta…

