L’émotion de Nikola Vucevic

Ce soir, Nikola Vucevic va entamer un nouveau chapitre de sa carrière puisqu’il portera le maillot des Bulls, et ce sera pour un déplacement à San Antonio. Passé par les Sixers et le Magic, le pivot monténégrin s’est adressé à la presse avant la rencontre, et l’émotion a pris le dessus lorsqu’il a évoqué Orlando. A tel point qu’il a eu les pires difficultés à parler…

« Oui bien sûr » répond-il lorsqu’on lui demande s’il peut dire un mot sur sa tristesse de quitter le Magic. « Je suis ému, et c’était pour moi très difficile d’écrire ce texte (sur les réseaux sociaux)… » Et là, Vucevic essuie des larmes. Il cherche à reprendre le dessus, boit un coup, et poursuit : « Pour moi, le plus dur, ce sont simplement les gens… En neuf ans, on rencontre plein de gens géniaux… C’est ça qui est le plus dur pour moi, simplement de quitter cet endroit. Evidemment, ça comptait beaucoup pour moi. Comme je l’ai dit, je suis arrivé, j’étais un gamin, et je repars en adulte. J’imagine, en me voyant, que vous avez la réponse. Quitter cet endroit après tant d’années, c’est dur… »

Les Bulls ont alors coupé la visioconférence. Avant cette question, si difficile pour lui, Vucevic avait évoqué son rôle à Chicago et sa joie de rejoindre un tel effectif. « Je suis évidemment très heureux d’être là. Je pense que je peux coller comme il faut avec ce groupe. Je pense que mon style de jeu leur correspond. J’ai parlé avec beaucoup de joueurs et Billy Donovan, de ce qu’il veut mettre en place et de la manière qu’il souhaite me faire jouer, et comment il voit le basket. Je peux coller dans ce jeu, et j’adore leur manière de jouer. Je les ai beaucoup regardés. Cela va prendre un peu de temps pour m’adapter, et à eux pour s’adapter à moi. »