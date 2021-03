Syndicat des joueurs : CJ McCollum réélu

Depuis que Chris Paul et Michele Roberts dirigent le syndicat des joueurs, c’est l’entente cordiale avec la NBA, et le meneur des Suns a su bien s’entourer avec un mix de joueurs d’expérience et de stars de la nouvelle génération. Tout se passe s’y bien que les joueurs ont décidé de maintenir en poste deux vice-présidents, il s’agit de CJ McCollum et de Garrett Temple. Elus en 2018, ils rempilent pour trois nouvelles années, et ils seront donc aux premières loges, en 2024, pour les discussions sur la nouvelle convention collective mais aussi le nouveau contrat sur les droits TV.

ORGANIGRAMME DE LA NBPA (National Basketball Players Association)

Directrice : Michele Roberts

Président : Chris Paul

1er vice-président : Andre Iguodala

Trésorier : Harrison Barnes

Vice-présidents : CJ McCollum, Garrett Temple, Bismack Biyombo, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, et Kyrie Irving.