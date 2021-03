Montrezl Harrell ne digère pas sa faute technique

Montrezl Harrell et Jenna Schroeder ne partiront pas en All-Star break » ensemble ! Au cours d’une soirée marquée par le coup de gueule de plusieurs joueurs du Jazz contre l’arbitrage, l’intérieur des Lakers est également revenu sur un fait de jeu qui lui a valu une faute technique, qu’il estime ne pas avoir mérité face aux Kings.

Au début du deuxième quart-temps, Montrezl Harrell a ainsi crié « and one » (pour réclamer la faute) sur un lay-up après avoir absorbé le contact avec Richaun Holmes, un écart qui lui a donc valu une faute technique. Après la rencontre, l’ancien energizer des Clippers a donc tenu à livrer sa version des choses, de façon plutôt sèche.

« Je pense que certains arbitres, et je ne critique aucun arbitre en particulier, ne peuvent en aucun cas arbitrer de façon aussi soft », a-t-il lancé. « Ce que j’ai dit, c’est « and one », pas d’insulte, pas de blasphème, rien de tout ça. Et elle s’est retournée et m’a donné une technique parce qu’elle l’a pris pour elle, parce qu’elle a eu l’impression que j’ai été trop bruyant ou que j’essayais de la rabaisser après un premier échange plus tôt dans le match. Mais ça ne doit pas entrer en ligne de compte dans le match, peu importe de qui il s’agit ou de la situation. Juste parce que vous gardez encore de la rancune par rapport à un échange verbale précédent, vous ne pouvez pas revenir pour me donner une technique. Pour moi, je n’aurais pas dû la recevoir, parce que sur le moment je ne la regardais même pas, je n’étais pas du tout près d’elle, je revenais en défense ».

Le « and one » de la discorde

Montrezl Harrell n’en a pas démordu, ajoutant que même des membres de la table de marque auraient fait part de leur désapprobation.

« Tout le monde sur le banc, tout le monde dans la salle, même les gars assis à la table de marque l’ont dit : Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas donner une technique juste pour avoir dit « and one ». S’ils me sanctionnent pour ça, alors ils peuvent tout aussi bien me donner une technique toute l’année. Parce que j’ai dit bien pire que ça et on ne m’a pas donné de technique pour autant », a-t-il ajouté avant de rappeler qu’il continuerait de jouer avec la même passion à l’avenir.

Les Lakers peuvent en tout cas regretter ce détail qui a participé à faire basculer le match en faveur des Kings pour trois petits points d’écart (123-120). Frank Vogel a par ailleurs souligné un autre fait de jeu, un 3-points accordé à Buddy Hield qui avait visiblement le pied sur la ligne.

« On l’a signifié aux arbitres, qui se sont tournés vers le « Replay Center » et ont dit que trop de temps s’était écoulé pour qu’ils reviennent dessus. Quand vous avez un match qui se joue sur une possession, c’est très décevant qu’ils n’aient pu regarder ça » a ainsi conclu le coach de Los Angeles.