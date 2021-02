Le diable est dans les détails pour les Mavericks

Rien ne fonctionne vraiment chez les Mavericks depuis quelques jours. Néanmoins, face à Phoenix et à deux reprises par séquences, Dallas a su retrouver son basket, dominant les débats.

Les Texans ont même compté jusqu’à 11 points d’avance en troisième quart-temps lundi soir.

Mais comme la fébrilité règne dans le Texas, les Suns sont revenus au fil des minutes, comme lors de leur premier affrontement il y a quelques jours. Malgré tout, après des lancers-francs de Josh Richardson, les Mavericks avaient encore deux points d’avance dans la dernière minute.

Tout s’est joué sur la dernière possession des Suns, avec le shoot décisif de Devin Booker. Josh Richardson défend bien et c’est le talent de l’arrière de Phoenix qui fait la différence. L’erreur commise par les Mavericks ne se situe pas vraiment à cet instant, mais bien avant.

« On était conscient qu’on avait une faute à donner », explique Rick Carlisle au Dallas Morning News. « On était censé la faire, ce ne fut pas le cas. C’est ma responsabilité. On ne va pointer personne du doigt. On apprend à la dure : les plus petits détails sont importants. C’est compliqué d’être plus déçu qu’après ce match. »

« Quand les choses sont difficiles, ça devient encore plus dur de s’en sortir. On va devoir continuer de se battre »

Le coach n’a pas hésité à parler de « grave erreur », le sujet ayant été abordé quelques instants auparavant.

« On avait une faute à donner et on a parlé de ça pendant tout le temps-mort avant », assure Josh Richardson au site officiel de la franchise. « On n’a rien fait et Booker est un grand joueur, il faut le reconnaître. J’avais la main bien devant lui. »

Une erreur et voilà les Mavericks toujours dans le brouillard, avec une sixième défaite de suite et une inquiétante 13e place dans la conférence Ouest ce 2 février…

« Je pense qu’on a perdu sur des détails », analyse Luka Doncic. « On doit rester positif. Les moments compliqués nous révèlent. On doit rester ensemble. Sur les deux derniers matches, on était bien mieux. »

Il reste un dernier obstacle à surmonter : gagner enfin un match, alors que chaque défaite plombe encore davantage le groupe. « Quand les choses sont difficiles, ça devient encore plus dur de s’en sortir », concède Rick Carlisle. « On va devoir continuer de se battre. On fait trop de bonnes choses pour ne pas avancer. »