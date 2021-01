Les Rockets se découvrent une défense

Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Avant le départ de James Harden, les Rockets possédaient la 22e défense de la NBA en termes de points encaissés sur 100 possessions. Depuis qu’il est parti, son ancienne équipe a grimpé à la 6e place de ce classement des meilleurs défenses, et les coéquipiers de P.J. Tucker n’encaissent que 105.7 pts par match, contre 113.2 points de moyenne avec Harden. Mardi, les hommes de Stephen Silas ont même limité les Wizards à 88 points.

« Nous sommes plus agressifs et plus familiers avec ce qu’on a besoin de faire » explique Eric Gordon à propos de ce changement. « On doit continuer comme ça au fil de la saison pour devenir une équipe de playoffs. Je pense qu’il s’agissait juste de développer et d’apprendre ce qu’il fallait faire. Il fallait être plus agressif sur le ballon, et c’est ce qu’on fait, et ça nous réussit. »

Quatre « petits » dans le cinq de départ

L’un des points forts de cette défense, c’est sa pression sur les shoots à 3-points. Le Houston Chronicle rapporte que les adversaires shootent à moins de 31% à 3-points depuis sept matches, au lieu de 38% lorsque James Harden était là. « Le staff dans son ensemble est très méticuleux sur les secteurs que l’on doit améliorer, et les gars ont la volonté d’améliorer ces erreurs. C’est une combinaison des deux » estime DeMarcus Cousins. « Je pense que tout s’assemble au bon moment. »

Les Rockets restent ainsi sur trois victoires de rang avant de défier les Blazers ce soir, et le « small ball » est de retour en raison de l’absence de Christian Wood. « C’est un super groupe pour switcher. Tout le monde a une taille équivalente et est très agressif. On sera un groupe difficile en stopper en raison de notre polyvalence en attaque comme en défense. Tant qu’on continuera de progresser ensemble en étant physique et agressif, ce groupe se comportera bien. »

Ce « small ball » reste relatif puisque Cousins a pris la place de Wood dans le cinq de départ, mais c’est la polyvalence des quatre joueurs qui l’entourent qui est intéressante avec John Wall, Victor Oladipo, Jae’Sean Tate et P.J. Tucker. Tous mesurent 1m95 et moins, et avec Gordon comme 6e homme, Silas peut maintenir cette agressivité sur les shooteurs et les porteurs de balle adverses.