NCAA : Cade Cunningham décisif… au contre, face à Kansas !

Cette opposition classique entre Kansas et Oklahoma State aura décidément été riche en rebondissements.

À domicile, les Cowboys ont fait la course en tête avec un Cade Cunningham des grands soirs, à 14 points déjà en première mi-temps. Le talentueux « combo guard » en a également profité pour envoyer une magnifique passe longue, main gauche, pour le layup plus la faute d’Avery Anderson III.

Bref, tout allait bien. Mais, après avoir compté 16 points d’avance à 9 minutes du terme, OSU s’est pris une rafale des Jayhawks, un cinglant 21-2, porté par David McCormack (qui finira à 24 points, son record cette saison, plus 12 rebonds), le tombeur d’Oklahoma récemment.

Alors relégué à -3 à un peu plus d’une minute de la fin, c’est l’improbable Isaac Likekele qui inscrit le 3-points qui relance les locaux. « Si Likekele ne rentre pas ce tir, on gagne le match », regrettera Bill Self après coup.

Encore fallait-il reprendre l’avantage pour les Cowboys… Chose faite après un contre à deux mains (façon volleyeur) de Cade Cunningham qui sauve le ballon en sautant hors du terrain, avant que Rondel Walker ne finisse cette action invraisemblable par un layup plus la faute.

Après trois belles occasions manquées par Kansas d’égaliser à 3-points, par Marcus Garrett et Ochai Agbaji, c’est sur une ultime interception que ce match fou se termine, avec Bryce Williams qui se lance un alley-oop pour lui-même avec une passe à rebond. Sur le buzzer (75-70) !

Avec 18 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 contres, peu ou prou dans ses moyennes de la saison, Cade Cunningham a encore été très bon, prouvant donc qu’il pouvait aussi être décisif en défense.