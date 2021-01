En plein dans le Mills

« FIBA Patty » était de sortie hier soir. Le meneur des Spurs a plusieurs personnalités sur un terrain, et sa version la plus offensive, celle de l’équipe nationale d’Australie (aussi appelée « Boomer Patty ») est celle que les Clippers ont eu le malheur d’affronter hier soir, avec sa meilleure marque de la saison : 27 points dont 8/12 à 3-points.

En fin de premier quart-temps, en moins de deux minutes, Patty Mills a pris feu avec 13 points consécutifs pour les Spurs, dont un scintillant 4/4 à 3-points. Dans le coin, à 45° ou en tête de raquette, il était partout à la fois, intenable en adresse et insaisissable avec sa vitesse de déplacement couplée à son geste de tir ultra-rapide.

« Il bouge sans la balle, pose des écrans et s’écarte pour shooter, en restant actif tout le temps, toujours en mouvement et toujours prêt à déclencher », détaille Gregg Popovich. « C’est comme ça qu’il joue avec l’Australie. »

Restant sur quatre défaites d’affilée, les Spurs avaient bien besoin d’une étincelle pour démarrer leur « road trip » de cinq matchs. Celle-ci a été australienne.

« C’était cet esprit de compétition dont on avait besoin pour commencer le road trip », expliquait Patty Mills dans l’Express News. « De démarrer et d’imposer ce standard était important pour nous. Quand on a cette mentalité, ça se répand à travers tout le groupe, c’est contagieux. »

« Se concentrer sur cette force collective »

Dans sa douzième année en NBA, Patty Mills sait l’importance des victoires à l’extérieur pour construire la confiance et la cohésion d’un groupe. En leader de son équipe nationale, et vétéran NBA, le meneur a montré le bon exemple mais reconnaît aussi que ses Spurs se sont serrés les coudes défensivement pour lancer la machine.

« Quand on défend bien collectivement, ça nourrit notre feu et la confiance pour tout le monde. Je pense que c’est notre intensité en défense qui nous vaut cette victoire. Ce n’était pas parfait mais on a eu des séquences défensives qui ont nourri notre attaque. »

À 20/40 à 3-points, les Spurs ont globalement été brillants derrière l’arc, égalant pour le coup le record de la franchise établi en décembre dernier face à Dallas.

Au beau milieu de ces 20 réussites, les 8 tirs dePatty Mills – un record individuel – ont été essentielles. « C’est le basket, parfois ça rentre, parfois ça ne rentre pas », justifie simplement l’intéressé.

Avant d’affronter à nouveau les Lakers, après avoir concédé deux défaites chez eux à San Antonio contre les champions en titre, les Spurs ont donc fait le plein de confiance face aux Clippers. Patty Mills espère en tout cas que cette dynamique positive va perdurer pour les Texans. Et pour lui, encore plus loin à l’avenir, jusqu’à Tokyo…

« C’est l’état d’esprit dont je parle, être capable de se concentrer sur cette force collective », conclut-il. « Les prochains neuf ou dix mois, jusqu’aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, je suis plus déterminé que jamais pour jouer à mon meilleur niveau. »