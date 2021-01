Les Nets demandent une enveloppe de recrutement pour remplacer Spencer Dinwiddie

Opéré du genou, Spencer Dinwiddie devrait « au pire, revenir à 100% la saison prochaine » d’après ce que les médecins lui ont dit. Et au mieux, le meneur de jeu espère toujours pouvoir rejouer cette saison.

Mais les chances sont très minces et même les Nets n’y croient pas puisqu’ils ont fait une demande pour obtenir une « Disabled Player Exception » de 5.7 millions de dollars selon ESPN.

Deux options s’offriront aux Nets si la NBA accède à leur requête : utiliser l’enveloppe dans le cadre d’un transfert, ou signer un nouveau joueur. Mais pour cela il faudrait en couper un dans l’effectif actuel.

Bruce Brown, Rodions Kurucs et Tyler Johnson seraient alors les candidats logiques, eux qui n’ont pas encore dépassé les 15 minutes de jeu depuis le début de la saison.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.