Joel Embiid retrouve le bon équilibre

Après avoir passé 37 minutes sur les planches lors de leur première confrontation face à Charlotte l’autre soir, Joel Embiid a vécu une soirée bien plus tranquille hier soir face à ces mêmes Hornets. Seulement 25 minutes de jeu et une victoire facile conclue avec un double-double, 14 points et 11 rebonds, plus 4 passes, 3 contres et 2 interceptions.

Avec 33 minutes de moyenne sur cette amorce de saison, et malgré son T-shirt à l’effigie du « Process » à l’échauffement, Joel Embiid n’est plus ce joueur fragile qu’il était à ses débuts dans la Ligue. Désormais doté d’un chef, d’un nutritionniste, d’un kiné et d’un masseur dans son équipe personnelle, le pivot camerounais assume pleinement ses responsabilités de « franchise player » en ce début de campagne.

Bien gérer les prises à deux

« Il peut gérer ces minutes », confirme Doc Rivers. « Je crois qu’il a joué 37 minutes l’autre soir et je n’aime pas tellement ça, mais ça va arriver dans la saison. Ça s’équilibrera au fur et à mesure, autour de 33-34. Je n’ai pas vraiment de baromètre pour ses minutes mais je sais où j’aimerais qu’elles soient. »

À 23 points, 12 rebonds et 3 passes de moyenne, Joel Embiid n’est pas véritablement parti pour battre ses records en carrière, si ce n’est celui des balles perdues, pour la première fois, sous les 3 unités. Et le démarrage de ses Sixers, meilleur bilan de la Ligue à 6 victoires en 7 matchs, laisse bel et bien espérer des lendemains qui chantent.

« Tout ce que j’ai mis en place, on peut dire que ça marche », savoure-t-il. « Je suis content de pouvoir compter sur ce système de soutien. Je dois continuer comme ça. On doit continuer comme ça. »

Équilibré hors du terrain, Joel Embiid l’est aussi, et plus que jamais, sur le terrain cette saison. Prenez par exemple son retour à l’action hier soir. Aussitôt revenu au jeu que ses Sixers passent un cinglant – et quasi rédhibitoire – 27-7. La raison ? Joel Embiid provoque sans arrêt des prises à deux et Philly sanctionne avec régularité.

« Peu importe quand ou dans quel angle elles arrivent, on met des gars dans des spots où Joel peut les voir et prendre les bonnes décisions », explique Doc Rivers. « Tous les grands joueurs vont avoir à gérer les prises à deux. J’ai cette attitude selon laquelle, si vous faites prise à deux, alors on va scorer. Et les gars commencent à y croire aussi. »

Un point de fixation incontournable

Contrairement à la saison dernière, il lâche volontiers la gonfle à ses partenaires démarqués à 3-points, ou sur des coupes intelligentes vers le cercle. Tobias Harris, Danny Green et Seth Curry en sont les principaux bénéficiaires, le premier ayant même été élu meilleur joueur de la semaine. Mais plus globalement, ça crée une dynamique positive et vertueuse pour toute l’équipe de Philly dans un bon état d’esprit.

« J’ai retrouvé mon amour pour la passe », explique carrément Joel Embiid sur NBC Sports. « La saison dernière, quand j’avais des prises à deux et que je faisais la passe, et que les tirs ne tombaient pas dedans, j’étais parfois frustré et je commençais à me dire que je devais tout faire tout seul, parce que personne d’autre ne rentrait de tirs. Mais cette année, je laisse plus le jeu venir à moi. Il n’y a pas de grand changement dans le spacing par rapport aux années passées, la différence, ce sont les shooteurs autour de moi. »

Mieux équipés autour de leur pivot star, les Sixers peuvent pour le coup optimiser son impact et sa force d’attraction au poste bas avec leur adresse extérieure. Et pour Joel Embiid, le jeu devient conséquemment plus simple car il peut également profiter de largesses pour engager ses mouvements en un-contre-un.

« Je dois simplement être prêt à faire des passes. À chaque rencontre, ils envoient des prises à deux ou à trois pour essayer de me sortir du match. Je dois simplement faire les bonnes passes. Je n’aurais peut-être pas beaucoup de passes décisives mais l’objectif est de trouver quelqu’un d’ouvert, d’accepter les prises à deux ou à trois et sortir la balle pour décaler le joueur ouvert. »

Point de fixation incontournable, Joel Embiid est ainsi bien plus utile à son équipe, et à vrai dire se rend service à lui-même aussi, dans ce rôle de créateur pour les autres.

Au lieu de s’écarter outre-mesure derrière l’arc comme il avait tendance à le faire la saison dernière, où il ne tourne qu’à 32% de moyenne en carrière, il pèse de tout son poids à faire tourner les défenses adverses en bourrique en alternant initiatives individuelles et passes pour libérer ses coéquipiers.