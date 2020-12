Les Cavaliers et les Rockets ont évoqué le transfert de Russell Westbrook

Un ancien MVP est sur le marché des transferts depuis désormais trois semaines, mais les prétendants ne semblent pas si nombreux pour tenter de récupérer Russell Westbrook.

Pour l’instant, on a entendu parler d’un intérêt des Hornets puis d’une proposition de transfert des Wizards et du Magic. C’est peu pour un joueur de ce calibre et ce ne sont pas des candidats au titre surtout.

Shams Charania avance de son côté que les Cavaliers et les Rockets ont également discuté pour évoquer un possible échange de l’ancienne star du Thunder. Avec plusieurs gros contrats en stock (Kevin Love à 31.3 millions de dollars cette saison, Andre Drummond à 28.7 ou encore Larry Nance Jr. à 11.7), la franchise de Cleveland possède des arguments financiers pour monter un échange et s’aligner sur le salaire de Russell Westbrook (41 millions).

Mais pas sûr que les Rockets soient vendeurs dans ces conditions et surtout pour récupérer ces joueurs.

On sait que les Texans veulent surtout des premiers tours de Draft et des jeunes joueurs pour lâcher Russell Westbrook. Ceci explique sans doute le manque d’intérêt des autres franchises, qui estiment que le prix demandé pour l’ancien meilleur marqueur et passeur de la ligue est trop élevé.