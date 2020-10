Les recherches pour trouver un nouveau coach continuent aux Pacers

Les premiers dominos viennent de tomber sur le marché des coaches. En quelques jours, Billy Donovan et Doc Rivers ont rebondi respectivement aux Bulls et aux Sixers. Les équipes qui cherchent encore doivent donc s’adapter.

Après avoir récemment rencontré Nate Bjorkgren, un des assistants de Nick Nurse à Toronto, les Pacers vont accélérer les choses avec plusieurs autres entretiens dans les jours à venir annonce ESPN.

Parmi les candidats annoncés, on retrouve ainsi des noms déjà évoqués : Dave Joerger et Chauncey Billups.

Le premier, ancien coach de Memphis et de Sacramento, serait d’ailleurs en bonne position. Le second aurait également un avenir possible du côté des Clippers, en tant que premier assistant de Tyronn Lue, qui semble être désormais favori pour succéder à Doc Rivers.

Il faut également ajouter Chris Finch, actuel assistant aux Pelicans (qui eux aussi cherchent un nouvel entraîneur), passé par Houston et Denver. En revanche, la piste Mike D’Antoni, sans être enterrée, n’est plus beaucoup évoquée.